Magyar Turisztikai Ügynökség: Húsz négyzetméter szabad helyet minden strandolónak

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közzétette a turizmusban érdekelt, jelentős vendégforgalmú szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, szolgáltatók számára a járványhelyzetben való működéshez készített kézikönyveit. Ezek csak ajánlásokat tartalmaznak, nem szabályokat, vagyis egyelőre csak javasolt, de nem kötelező intézkedések szerepelnek bennük, írja a hvg.hu.

Többek között az, hogy a gyakori és alapos takarítás, fertőtlenítés, szellőztetés mellett a szálláshelyeken

a személyzet viseljen maszkot vagy plexi arcvédő pajzsot, illetve szereljenek fel plexi pultvédőket.

A MTÜ ajánlása szerint kérésre a vendégnek is maszkot kell biztosítani. Emellett javasolják, hogy a munkaállomások egymástól 1,5 méter távolságban legyenek, a pulton kívül pedig 1,5 méterenként jól látható jelzések legyenek azért, hogy a vendégek megfelelő távolságra várakozzanak egymástól. Ajánlják a liftek befogadóképességének korlátozását is, hogy az emberek között a legalább 1-1,5 méter ott is tartható legyen.

Az éttermekben a személyzetnek szintén maszk vagy plexi arcvédő pajzs viselését javasolják, a vendégeknek pedig belépéskor a kézfertőtlenítők használatát. A pincérek "minimalizálják a kontaktust a vendégekkel" és rajtuk is legyen kesztyű és maszk. Ami a vendégek leültetését illeti, itt az ajánlják, hogy "a szomszédos asztaltársaságban ülő vendégektől az orrtávolság legalább másfél méter legyen".

A MÜT ajánlása szerint egy asztaltársaságnál legfeljebb 4 felnőtt és a gyerekek ülhetnének le.

Emellett a cukor-, só- és fűszertartókkal kapcsolatban a szokásos közös eszközök helyett a repülőkön megszokott kis zacskós megoldást, a kihozott ételeknél pedig a tányértakarók használatát javasolják.

Fotó: Huszti István / Index Egy székesfehérvári söröző nyitott terasza 2020. május 4-én.

A strandokon a MTÜ ajánlása szerint "csak olyan kültéri és beltéri medencék legyenek üzemeltethetőek, amelyekben személyes felügyelettel biztosítható a vendégek közötti legalább 1,5 méteres távolság". A parton pedig "a szabadtéri pihenőterület 1 főre vonatkozó 8 négyzetméteres egységét javasolt 20 négyzetméter/főre emelni". A szaunák, jakuzzik, pezsgőfürdők maradjanak inkább zárva, és természetes vizekben is tartsunk egymástól másfél méter távolságot - javasolja továbbá a MTÜ.

