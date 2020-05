Közel 20 százalékos elbocsátás, gyárbezárások jönnek a Rolls-Royce-nál

A brit Rolls-Royce hajtóműgyártó vállalat szerdai bejelentése szerint legalább kilencezer alkalmazottját lesz kénytelen elbocsátani az 52 ezerből és üzemeket is be kell majd zárnia, hogy igazodni tudjon a repülőgépiparban a koronavírus-járvány után várható helyzethez – írja at MTI.

A Rolls-Royce a legnagyobb utasszállító gépekhez, a Boeing B787 és Airbus A350 modellekhez gyárt hajtóműveket. Mivel bevétele jórészt az általa gyártott hajtóművek használati órái után fizetett díjból származik, a Rolls-Royce a légi utasforgalom elkövetkező években várható csökkenése miatt nagy bevételkiesésre kell hogy felkészüljön. A légiipar a koronaválság egyik legnagyobb vesztese, sok légitársaságot az államoknak kell megmenteniük a csődtől, a hatások pedig a repülőgyártókra is átgyűrűznek.

"Hozzá kell igazítani kapacitásunkat a várható kereslethez" - mondta Warren East vezérigazgató a BBC rádiónak adott interjúban. A Rolls-Royce bevételének - ami 2019-ben 15 milliárd font-sterling volt - mintegy fele származik a repüléstechnikai üzletágból és az elbocsátásokra is túlnyomórészt a polgári repüléstechnikai üzletágban kerül majd sor.

A teljes állomány 17 százalékát kitevő létszámcsökkentéssel a Rolls-Royce évente közvetlenül 700 millió, közvetve 1,3 milliárd font-sterling költséget takaríthat majd meg. A polgári repüléstechnikai üzletág alkalmazottainak mintegy kétharmadát Nagy-Britanniában foglalkoztatja a Rolls-Royce. A vezérigazgató bejelentése szerint a hadiipari üzletágat nem érintik majd az elbocsátások.