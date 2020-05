Már a tavalyi év sem volt fényes a szentgotthárdi Opelnek

Csökkent a Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. árbevétele és az alkalmazottak létszáma is 2019-ben a társaság friss beszámolója szerint, írja a Privátbankár. A cégnek 106 millió eurós árbevétele volt a tavalyi üzleti évben, amelynek a 95 százaléka exportértékesítésből jött be. Az alkalmazottak száma is csökkent 2018-hoz képest, akkor még ugyanis 1007, 2019-ben viszont csak 889 fő volt az átlagos létszám a cégnél – egyébként az egész cégcsoportnál leépítések vannak.

A magyar leányvállalatból 80 millió euró osztalékot vett ki a német anyavállalat, valamint átkerült hozzájuk a lengyel Opel Manufacturing Poland 100 százalékos tulajdonrésze 208,6 millió euró értékben. Az idei év számai várhatóan sokkal rosszabbak lesznek a járvány miatt, amely egy újabb pofont adott a már amúgy is évek óta egyre több tünetet produkáló autóiparnak. Az Opel Szentgotthárd március 23-án állította le a termelést a koronavírus-járvány miatt, majd május második hetében kezdték el a fokozatos újraindítást. A gyárban háromhengeres turbó PureTech benzinmotorok készülnek, amelyek sorozatgyártása az idén januárban kezdődött.