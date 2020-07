Kreinbacher József pezsgőgyáros pezsdítheti fel a Gellérthegyi Sikló projektet

Aligha van bántóbb jelképe a fővárosban az önsorsrontó gazdasági marakodásnak, mint a Rác Hotel elkészült, de soha nem használt szállodája. A pusztuló, rothadó épület társprojektje, a Gellérthegyi Sikló annyival van jobb helyzetben, mint amennyivel rosszabban, hiszen ez legalább nem látható, mert már az első kapavágás előtt összekuszálódott az egész. Most azonban végre egy olyan üzletember is felbukkant a sztoriban, akiről elképzelhető, hogy nemcsak próbálkozik, de talán meg is építi a beruházást.