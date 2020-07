Több mint 8 év után megkaphatják a pénzüket azok az utasok, akik repülőjegyet vettek a Malév gépeire, a magyar légitársaság 2012 februári csődje után viszont ezeket már nem tudták beváltani. A Napi.hu azt írja, hogy megállapodásra jutott a Malév 5 milliárd forintnyi pénzén ülő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, vagyis az IATA és az európai utazási irodákat képviselő Európai Utazási Irodák Szövetsége (ECTAA), így

a pórul járt utasok egy-két héten belül megkaphatják a nyolc éve vett jegyük árának nagyjából 70 százalékát.

A Malév csődje után több ezer utas próbálta visszakapni a jegyük árát az utazási irodáktól, amelyek cserébe nemzetközi szervezetükön keresztül az IATA-tól szerették volna megkapni a pénzt. Csakhogy a légitársaságok szövetsége nem adta ki a pénzt, arra hivatkozva, hogy többen is igényt tartanak a pénzre, a Malév ügyfelein kívül például a vállalatnak hitelt nyújtó orosz Vnyesekonombank is.

190 utazási iroda perközösséget alakítva bíróságra is vitte az ügyet, amelynek döntése értelmében az IATA-nak fizetnie kell. Most az utazási irodák szövetségének igazgatója, Christian Möller a Napi.hu-nak azt nyilatkozta, hogy az irodák egy-két héten belül megkapják a megítélt összeget. A portál szerint azok az irodák is kaphatnak kártérítést, amelyek nem vettek részt a pertársaságban, ezeket a közeljövőben fölkeresi majd az IATA.

A jegyek árára viszont kamatot nem fizet a légitársaságok szövetsége, ráadásul az utazási irodák a jogi költségeiket is le kell, hogy vonják a kártérítésből, úgyhogy nem tudni pontosan, mennyit is fognak visszakapni a jegyeket vásárló ügyfelek.