Szijjártó szerint Magyarország az űripar fontos szereplőjévé válhat

Az űripar az egyik leginkább perspektivikus iparággá vált az elmúlt években, és Magyarország sok olyan tapasztalatot szerzett, amelyek révén a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat – ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek.

A tárcavezető a francia űrügynökségnél tett látogatásáról hazatérve számolt be arról, hogy jelenleg is több magyar vállalat vesz részt nagy nemzetközi fejlesztési, technológiai projektekben. Francia vállalatok a miniszter elmondása szerint a világ legnagyobb műholdflottáját építik, ebben pedig két magyar cégnek is megadták a beszállítás, a bekapcsolódás lehetőségét, így a műholdak egy fontos berendezését, illetve szigetelését is magyar vállalatok szállíthatják le. Fiatal magyar szakemberek kapnak majd arra lehetőséget, hogy az itt zajló szakmai programokban részt vegyenek, és így tovább bővíthessék a tudásukat.

Szijjártó azt mondta, Franciaország élen jár ebben az űrágazatban, a NASA után a legnagyobb űrügynöksége ennek az országnak van. Ráadásul az európai űripar 40 százalékát Franciaország adja.

A magyar kormány az elmúlt időszakban eléggé komolyan kezdte venni az űrkutatást, 2018 óta űrkutatásért felelős miniszteri biztosa is van Ferencz Orsolya személyében, május végén pedig Szijjártó Péter bejelentette a kormány űrstratégiáját, amely szerint 2025-ig magyar kutató űrhajósokat szeretne küldeni a Nemzetközi Űrállomásra. Ennek bejelentésekor a miniszter azt mondta:

Felvetődhet a kérdés, hogy lehet, hogy egy külügyminiszter foglalkozik az űrrel kapcsolatos kérdésekkel. Erre az a válaszunk, hogy mivel az űr Magyarország határain kívül található, ezért külügyi kérdés.

Szijjártó ezúttal is emlékeztetett a kormány 2025-ös céljairól, és elmondta: ezzel kapcsolatban együttműködnek a világ egyik vezető űripari hatalmával, Oroszországgal, ugyanakkor az európai uniós országokat tömörítő űripari szövetség számára is felajánlották a leendő magyar űrhajós kutatási kapacitásait.