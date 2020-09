Trumpnak nem lesz Covid-oltása a választásokig

Donald Trump hevesen ellenzi a postai úton végzett szavazást, mivel úgy több esélyt lát a csalásra, illetve a mostanában több sebből vérző amerikai posta túlterheltsége miatt is aggódik.

Trump elnök kételyeivel egyébként az általunk megkérdezett Magyarországon élő amerikai állampolgárok is egyetértenek (már akik válaszoltak), nekik azonban nincs más választásuk, levélben fognak voksolni. A személyes szavazás ellen szól, hogy ez az előrelátható nagy tömeg miatt veszélyes lehet járványügyi szempontból.

Emiatt óriási nyomás nehezedik az amerikai vakcinafejlesztőkre, hogy a novemberi elnökválasztásra elkészüljenek a várva várt oltóanyaggal.

Irtózatos a nyomás a gyógyszeriparon

A gyógyszeriparban szokatlan módon kilenc – nem csak amerikai – fejlesztő (AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer, Sanofi) most az ádáz piaci- és presztízsverseny helyett szövetkezett egymással. Viszont nem a minél koraibb és gyorsabb engedélyezés és a termék piacra dobása, így a fejlesztési költségek mielőbbi megtérülése mellett lobbiznak, hanem épp ellenkezőleg, az oltóanyag túl korai bevetése ellen. A kilenc gyártó olyan nyilatkozatot tervez aláírni, melyben kölcsönösen garantálják, hogy egyikük sem folyamodik majd az általuk kifejlesztett termék engedélyeztetéséért addig, amíg a biztonságosság minden kétséget kizáróan garantált. Külön kitérnek a klinikai 3. fázisú vizsgálatok elvégzésére. Mint ismeretes, az orosz fejlesztésű oltás gyakorlatilag megkerülte a 3. fázis elvégzését, a hatóságok mégis engedélyezték. A petíciót aláíró gyártók abban is reménykednek, hogy ezzel talán javul valamit a közvélemény vakcinákba vetett bizalma is. Az Egyesült Államokban ugyanis vészesen terjed az oltás- és általában tudományellenesség is, se szeri se száma az összeesküvés-elméleteknek. Kedvencünk, miszerint a vakcinákba Bill Gates nyomkövető csipeket tervez helyezni, csak egy a sok közismert konteo közül.

Presztízskérdés és egyben elnöki ügy

Több közegészségügyi szakértő fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy az amerikai kormányzat esetleg elsieti a vakcinák engedélyezését. Nemrégiben

Trump elnök a Washington Postnak nyilatkozva októberre prognosztizálta a vakcia elérhetőségét, a szakértők viszont inkább 2021 első felét tartják reálisnak.

Az amerikai Centers for Disease Control (CDC) reagált is a kérdésre, és az USA 50 tagállamának helyi hatóságait felkérték az oltóanyag októberi kiosztására való felkészülésre. Trump nyíltan presztízskérdésnek tekinti, hogy elsőnek amerikai cég készüljön el a Covid–19 elleni védőoltással. Erről elviekben lekésett, hiszen Oroszországban már törzskönyveztek egy szert, a nemzetközi szakértői gárda azonban egyöntetűen megkérdőjelezi ennek hitelességét, pontosan a 3. fázisú klinikai vizsgálatok tulajdonképpeni megkerülése, illetve mindennemű tudományos közlemények hiánya miatt. Nem csak a szakértők vonják kétségbe az orosz vakcina legitimitását: a népi internet azóta gyakorlatilag a mémgyártás első számú kedvencévé tette az orosz Covid-oltást.

Sok szakértő, például az Arizonai Egyetem epidemiológusai szerint nyilvánvaló, hogy választási céllá vált a vakcinafejlesztés, nyilvánvaló időzítéssel. A kormány által találóan Operation Warp Speednek (a Star Trekre utalva), nevezett kezdeményezés egyenesen 300 millió dózis elérhetővé tételét tervezi az év végéig.

Aggódom, már a név miatt is. Mert ez egyértelművé teszi, hogy a sebesség a lényeg, nem a minőség – nyilatkozta a George Washington Egyetem professzora, Leana Wen.

A Covid elleni vakcina fejlesztése már így is minden képzeletet felülmúlóan gyors. Az amerikai Moderna nevű vállalat mindössze 70 nappal a kórokozó genetikai állományának szekvenálása után megkezdte az első klinikai próbákat. Korábban erre éveket kellett volna várni (!) Azóta a Moderna és egy másik amerikai gyártó, a Pfizer is lektorált szakmai fórumokon jelentette meg első tudományos közleményeit a témában a vakcina ellenanyag-termelést kiváltó képességeiről és a súlyosabb mellékhatások hiányáról beszámolva. Ez optimális körülmények esetén elvileg valóban lehetővé tenné az oltóanyag október–novemberre történő megjelenését.

