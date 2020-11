Hatásos a Richter gyógyszere: 400 ember már megkapta

A koronavírusról szóló hírek homlokterében jelenleg a vakcina áll: honnan, mennyit de legfőképp, mikor tudjuk beszerezni? Ám a jelen legalább ennyire fontos, mégpedig az, hogy a súlyos vagy középsúlyos állapotban lévő betegek aktív kezelése hogyan áll.

A remdesivir nevű gyógyszerről, mellyel a tüdőgyulladásos, oxigénterápiát igénylő, tehát súlyos állapotú betegeket kezelik infúziós formában, szerdán azt az információt kaptuk, hogy a magyar állam újabb ötezer adag gyártását rendelte meg a Richtertől.

A vállalat a portálunknak küldött válaszában annyit közölt, folytatják a remdesivir fejlesztését, és ebben továbbra is élvezik a kormány támogatását. A favipiravirral kapcsolatban Szijjártó Péter közölt új infókat a napokban, ez alapján 1 millió tablettát vásároltunk Kínából, illetve további egymilliót várunk a közeljövőben Japánból. Ezt az antivirális tablettát azok kaphatják, akiknek enyhébb tünetei vannak, és még nem feltétlenül igényelnek kórházi ellátást.

– erősítette meg szerdai értesülésünket Kovács L. Gábor akadémikus, a Magyar Klinikai Kutatások Infrastruktúrájáért felelős Hálózat (Hecrin Konzorcium) vezetője, akit a fázis 3-as klinikai vizsgálati szakaszban járó remdesivirrel kezelt betegek állapotáról is kérdeztünk.

Október 28-án Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora 26 sikeres alkalmazásról számolt be, a Hecrin vezetője pedig az Indexnek most azt mondta,

országszerte már 400 remdesivirrel kezelt betegen is túl vannak, és a kollégák egyelőre egyetlen eset kivételével – itt a májfunkció romlása következett be – nem számoltak be a gyógyszerrel összefüggő mellékhatásról.

A visszajelzések egyelőre nem hivatalosak, mert a statisztikai feldolgozások még nem értek a végére. Biztató, hogy a fiatal betegek szervezete nagyon hatékonyan reagált a szerre.

Eredetileg hét intézményben kezdték el remdesivirrel kezelni a koronás betegeket: a négy orvostudományi egyetemen (Debrecen, Semmelweis Egytem, Pécs, Szeged), a Dél-Pesti Centrumkórházban, a Korányiban és a Szent János Kórházban. Ezt a kört az egészségügyi államtitkárság kérésére bővítették, ehhez már az engedélyeket is sikerült megszerezni, így újabb kedvező hír, hogy

A professzor hangsúlyozta, bár örömteli a vizsgálati kör bővítése, de

a kis kórházak az ezzel járó adminisztrációt nem tudják majd kezelni. Ezért mindent el kell követni azért, hogy köz- vagy intézményi forgalomban lévő gyógyszerekkel is lehessen hatékonyan kezelni a koronavírusos betegeket.

Kovács L. Gábor a favipiravirra áttérve kifejtette, eredetileg 100 beteg ellátására elegendő adagot kaptunk Japánból ingyen, a szer neve Avigan. A küldő félnek annyi kikötése volt, hogy vegyük klinikai vizsgálatba a szert, és mindenről informáljuk őket. Rajtunk kívül 44 ország kapott még a favipiravirból. Ám miután most érkezett egymillió adag Kínából, és Japánból is várunk egy ugyanekkora tételt, ez a két szállítmány intézményekhez és gyógyszertárakba jött, tehát klinikai vizsgálat nélkül forgalomba hozható. Minimális jelentést kell csupán írni róluk.

Ennek fényében alaposan meg kell fontolni, hogy a 100 betegre való korábbi szállítmány klinikai vizsgálatát egyáltalán megéri-e elkezdeni, ez ugyanis rendkívül hosszú ideig tartó, fáradságos dokumentációval járna. Ráadásul ez esetben még egy kontrollcsoporton is vizsgálni kell a placebo hatását, amit nem biztos, hogy bárki vállalna. A magyar favipiravirkészítmény előállítása is folyamatban van.

A projekt a Természettudományi Kutató Központ, a Richter és a Meditop vezetésével zajlik, a cél egy kapszula létrehozása, ami meg is történt. Úgy tűnik, december végére, január elejére vizsgálható állapotban lesz a magyar favipiravir tabletta, s ezt követően a gyártás is hamarosan megkezdődhet

– jegyezte meg az akadémikus.

Az, hogy a Kínából érkezett és Japánból várt kétmillió adag tabletta gyógyszertári forgalomba kerül vagy intézményekhez, a kormány döntésétől függ.

A HECRIN Konzorcium azt javasolja, hogy az intézmények mellett a gyógyszertárakba is jusson el a favipiravir, és hadd írhassa fel a háziorvos is.

Ezáltal egy kórházi ellátást nem igénylő koronavírusos beteg könnyedén hozzájuthatna a gyógyszerhez.

Kovács L. Gábor tehát reméli, hogy a tabletta hamarosan eljut a betegekhez, de egy fontos tényezőre idejekorán felhívta a figyelmet:

akár mindkét fél részéről, mert ha az illető teherbe esik a kezelés alatt, súlyos magzati szövődmények keletkezhetnek.

Nem szakmaiatlanság, hanem jótékonyság

A WHO szolidaritási vizsgálata a közelmúltban azt állapította meg, hogy több koronavírus elleni gyógyszernek, például a lopinavirnak, az interferonnak vagy a remdesivirnek csekély mértékű vagy semmilyen hatása nincs a Covid-betegekre. Kovács L. Gábor azt mondta, hogy a vizsgálat világszerte elég nagy visszatetszést szült szakmai berkekben, mert a jótékony cél érdekében, miszerint minél több ember jusson hatékony gyógyszerhez, feláldozták a vizsgálat szakmaiságát. Ez érthetőbben azt jelenti, hogy nem futtattak végig kontrollvizsgálatokat, és olyan országok és intézetek is részt vehettek a folyamatban, melyeknek nincs sok tapasztalatuk klinikai vizsgálatokban. Tulajdonképpen az történt, hogy olyan országok is megkapták a vizsgálat keretében a fenti gyógyszereket, amelyek másképp nem tudtak volna hozzájutni. Ez volt az oka, hogy az Európai Unió még korábban úgy döntött, nem támogatja pénzzel a WHO-nak ezt a tanulmányát, helyette saját vizsgálatot indított „Discovery Trial” elnevezéssel. E vizsgálatban hazánk is részt fog venni a Hecrin Konzorcium szervezésében.