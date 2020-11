Érdemes lassan megrendelni a bejglit karácsonyra

Lassan mindenkinek el kell gondolkodnia azon, milyen süteményt szeretne karácsonyra. December eleje és közepe között ugyanis érdemes megrendelni a finomságokat, ha biztosak akarunk lenni abban, hogy a bejgli, a zserbó ott lesz az asztalon az ünnepek alatt.

Ezzel ráadásul a cukrászoknak is lehet kedvezni, mert jobban meg tudják előre tervezni a karácsonyi időszakot, elvégre mindenki igyekszik eltalálni az általános forgalmat, és azt a mennyiséget készíti el. Vagy valamivel többet, hogy ha valaki véletlenül az utolsó pillanatban esne be a cukrászdába, akkor neki is jusson bejgli. Szóval az sem jó, ha túl kevés sütemény készül, de az sem, ha túl sok, mert akkor a cukrászokon marad, és nem tudnak mit csinálni a sok finomsággal az ünnepek után.

Ráadásul a teljesítőképesség is kérdéses a jelenlegi járványhelyzetben, mert bármikor előfordulhatnak megbetegedések, kieshetnek a termelésből a kollégák, ami nehézséget okozna.

A karácsony előtti időszakban a tartós termékek mennek a legjobban, és idén is ez a tendencia várható.

Nem meglepő, de a leginkább húzótermék ilyenkor a bejgli. Anélkül nincs is karácsony.

Utána az édes teasütemények következnek, amelyek elállnak, és végig lehet fogyasztani az ünnepek alatt. De a népszerűségi listán

a hagyományos magyar sütik,

a mézes krémes,

mézes zserbó,

diós zserbó,

az aprósütemények

és a hókifli is

előkelő helyen szerepel, igaz, vannak, akik tortát rendelnek az ünnepekre.

Több cukrászda kínálatában megtalálható ilyenkor a Buche de Noël is, a francia fatörzstorta modern, mousse-os változata, valamint más nemzetek süteményei, mint a stollen, a flódni vagy a panettone.

A karácsonyi időszak igazából a karácsony előtti néhány napot, hetet jelenti a cukrászok számára. Ilyenkor vannak a céges megrendelések, rendezvények is, más kérdés, hogy idén azok is valószínűleg elmaradnak. Ezek a rendelések már december elején beérkeznek, és erősen megy a termelés az ünnepekig. Nagyjából ennyi idő alatt kell akkora forgalmat generálni, amellyel ki lehet egyenlíteni az előtte lévő másfél hónap kiesését

– mondta az Indexnek Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke, aki kiemelte, hogy novembertől december közepéig jellemzően visszaesik a forgalom a cukrászdákban, a vendégek eltűnnek, és ez nem csak a jelenlegi helyzetre igaz.

A cukrászdák ebben a holt időszakban készülnek fel a karácsony előtti forgatagra, és amit tudnak, előre megcsinálnak. Ilyen például a mézeskalács, vagy éppen a bejgli tölteléke, amelyet elő lehet készíteni, már csak azért is, mert sok időbe telik a dió válogatása és a töltelék lefőzése is.

Idén pedig különösen bíznak benne, hogy jó lesz a karácsony és a szilveszter is, ami a forgalmat tekintve is megmutatkozik.

A bizakodás érthető, a cukrászdák – éppúgy, mint a többi vendéglátóhelyiség – ugyanis nehéz éven mennek keresztül a koronavírus-járvány miatt, így a jelenlegi helyzetben annak is rettenetesen örülnek, hogy nem kellett teljesen bezárni megint, és legalább az elviteles értékesítés és a házhoz szállítás lehetősége megvan. A házhoz szállítás ugyanis nem igazán opció a szegmensnek, csak kevés üzletnél működik hatékonyan, ami érződött már az első hullám idején is.

A cukrászdák többsége akkor rögtön bezárt két-három hétre, sőt olyan is volt, amelyik hónapokra. Csakhogy idővel ki kellett nyitni, mivel felélték a tartalékokat, ráadásul a korlátozások is enyhültek. Az az időszak rendkívül nehéz volt, de aki tudott alkalmazkodni az intézkedésekhez és nyitva maradt, jobban átvészelte. A működés fenntartása, az alkalmazottak fizetése így is nehéz volt, pláne eleinte, amikor az ötödére esett vissza a forgalom.

Amikor a nyár beköszöntött, már magához tért a cukrászat, a bevételek nagyjából helyreálltak.

Erdélyi Balázs szerint a vendéglátóhelyiségek közül talán a cukrászdák álltak talpra a leghamarabb. Már mindenkinek hiányzott egy jó kávé, finom süti, fagylalt. Jó program volt beülni egy cukrászdába, kimozdulni kicsit végre. Ám ahogy elkezdett emelkedni újra a megbetegedések száma és jöttek vissza a szigorítások, úgy maradtak el megint a vendégek.

Az emberek kevésbé szívesen mozdulnak ki otthonról, félnek, aki pedig elvesztette az állását, az örül, ha napi élelmiszerre tud költeni. A forgalom jelenleg is csökken, de reméljük, a karácsonyi hajrá idén kihúzza a bajból a szektort

– mondta Erdélyi Balázs.

A szakma így leginkább abban bízik, hogy a közeljövőben elkezd javulni a helyzet, és a karácsonyi időszakkal valamelyest feledtetni tudják az elmúlt időszak nehézségeit, problémáit.

(Borítókép: Cukrász bejgliket helyez a sütőbe Budapesten 2019. december 16-án. Fotó: Sóki Tamás / MTI)