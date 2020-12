Nem maradéktalanul elégedettek az ápolók a fizetésemeléssel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a hétvégén közölte, hogy a napokban érkezik meg az egészségügyi szakdolgozók novemberi, 20 százalékkal megemelt fizetése, de ez nem váltott ki felhőtlen örömet.

A Népszava több érintettet is megkérdezett, és volt, aki szerint megalázó az emelés, de olyan is, aki azt nehezményezi, hogy ő végzi a főorvos munkáját – kéri a diagnosztikai vizsgálatokat, köti be az infúziót, vezeti le az orrszondát –, miközben a főorvos januártól másfél milliós fizetést kap. Egy másik ápoló szerint az orvos naponta a reggeli kis vizitre és a heti két-három nagy vizitre megy el, mégis ő kapja a magas bért, ezért is érzik megalázónak a helyzetet.

Ráadásul az új szolgálati jogviszony miatt az egészségügyi dolgozók elveszthetik másodállásukat, amelyből eddig fenn tudták tartani magukat, és így összességében nagyobb jövedelemtől esnek el.

Az ápolók bére

2016-ban 26,5,

2017-ben 12,

2018-ban 8

százalékkal emelkedett.

2019 júliusában újabb, négylépcsős béremelési program indult, akkor 8, 2020 januárjától 14, novembertől pedig 20 százalékkal nőtt az egészségügyi szakdolgozók fizetése, legközelebb pedig 2022 januárjában növelik 30 százalékkal.

Az EMMI szerint a kormány 2016–2019 között 143 milliárd forintot költött a béremelésre, idén pedig 82 milliárd forintot.

Ugyanakkor Balogh Zoltán, a Magyar Szakdolgozói Kamara elnöke szerint a mostani 20 százalékos emelés csak 16,5-nek felel meg, mivel a 2019-es bruttó béreket emelték, és nem az előző havit, így a mostani emelés bruttó 15-75 ezer forint többletet jelent októberhez képest, míg a legnépesebb fizetési kategóriában bruttó 30-55 ezer forintos átlagemelést.

A közhangulaton az sem segít, hogy az egészségügyi dolgozóknak megtiltották, hogy felmondjanak a veszélyhelyzet miatt.

(Borítókép: Ápoló beteget lát el a Jósa András Oktatókórház Covid intenzív osztályán Nyíregyházán 2020. november 25-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)