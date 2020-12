Az arab világ a kínai vakcinára szavazott

Az Egyesült Arab Emírségek már igen korán, az első országok között engedélyezte sürgősségi használatra az új típusú koronavírus elleni védőoltást. A kínai állami kézben levő Sinopharm termékét már szeptemberben jóváhagyta az ország e célból, amire sok külföldi, főleg amerikai üzletember felkapta a fejét.

Ezt követően már nem okozott különösebb meglepetést, hogy az ország elsőként, néhány napja már teljes körű használatra is jóváhagyta a kínai vakcinát. Ezzel megelőzte az Egyesült Államokat, ahol december 11-én döntöttek az ott hazainak számító Pfizer és a német BioNTech közös oltóanyagának jóváhagyásáról, de csak sürgősségi felhasználásra.

Igen ám, de az arab állam ezzel megelőzte még magát a gyártó országot, tehát Kínát is, ahol az oltás szintén nincs még teljeskörűen engedélyezve, csak és kizárólag sürgősségi felhasználásra érhető el. Az oltást eddig legalább 125 országban vizsgálták, és csak az Emírségeken belül már beoltott, összesen 31 000 önkéntes adatainak elemzése alapján 86 százalékos hatékonysággal képes a betegség megelőzésére. Az Emírségek hatósága szerint súlyos mellékhatásokat nem tapasztaltak.

A bejelentés rögtön azután érkezett, hogy Marokkó is a kínai vakcina mellett tette le a voksát, és az igen ambiciózus tervek szerint ott a lakosság 80 százalékát tervezik beoltani vele. Marokkó azonban megvárja, amíg a vakcinát Kínában engedélyezik teljeskörű, vagyis nem csak sürgősségi felhasználásra.

Kínában egyébként már két gyártó, a Sinovac és a Sinopharm összesen három védőoltása kapott sürgősségi felhasználásra engedélyt, amivel messze a világ többi része előtt járnak. A South China Morning Post tudósítása szerint ezekkel a vakcinákkal

már 1 milliónál is több embert oltottak be,

az így nyert adatokat folyamatosan dolgozzák fel. A Bloomberg elemzése szerint Kína egyenesen az EU-n és az Észak-Amerikán kívüli piacok teljes letarolását végzi, egyes országoknak még kölcsönt is nyújt a kínai vakcinák megvásárlására.

Ennek megfelelően a Sinopharm oltásából eddig 223 millió, a Sinovac vakcinájából pedig 166 millió adagot rendeltek világszerte. A Sinopharm fő megrendelői Pakisztán, Indonézia és több közel-keleti ország (Emírségek, Egyiptom, Bahrein és Jordánia), míg a Sinovac legfőbb ügyfelei jelenleg Brazília, Indonézia és Törökország.

Az Emírségek bejelentése után nem sokkal Bahrein is hivatalosan is teljeskörűen engedélyezte a Sinopharm vakcijánát, az országban ezzel beoltott 7700 önkéntes adatainak elemzése után. Az oltás leginkább kézzelfogható előnye, hogy szemben a Pfizer vakcinájával, nem igényel mínusz 70 fokon történő szállítást és tárolást.

Mivel az oltásban a teljes vírus jelen van elpusztított formában, így nem csak a tüskefehérje elleni antitesttermelésre tesz fel mindent, mint a legtöbb nyugati és orosz oltás. Ezzel talán a folyamatosan mutálódó koronavírus ellen is nagyobb az esélye.

Dubaj és Bahrein tehát készül a normális élethez való visszatérésre. A nyájimmunitás kialakulásához a lakosság 70 százalékának oltása szükséges, és az ehhez való mennyiséget könnyedén leszállítja nekik a Sinopharm, mely saját közlése szerint már eddig is 500 millió dózist gyártott. Ennek nagy része nyilván Kínán belül marad, de bőven jut majd belőle a jól fizető Arab-öböl menti vevőknek is. Így talán már nem is tűnik annyira vakmerőnek a legújabb, gőzerővel épülő dubaji beruházás közelgő átadása sem.

Az Európai Unión belül továbbra sincs engedélyezett Covid elleni védőoltás. Hozzánk legközelebb Nagy-Britanniában van ilyen, ahol az amerikai Pfizer és a német BioNTech vakcinájával már oltanak, de rögtön a kampány elején két egészségügyi dolgozónál súlyos allergiás reakciók léptek fel. Ezenfelül még az engedélyezés előtt összesen négy esetben arcidegbénulásról is beszámolt a gyártó, amit a statisztikusok végül a véletlen művének tulajdonítottak, annak ellenére, hogy a placebót kapott csoportban egy ilyen eset sem fordult elő.

Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy lakosságához képest a legtöbb oltást Kanada rendelte, ahol az állampolgárok számának négyszeresét is meghaladja az állam által megrendelt vakcina mennyisége. Kanadát az Egyesült Királyság követi, ahol a lakosság számának háromszorosának beoltására elegendő vakcinát rendeltek, ki tudja, miért? Az EU is kitett magáért, a tagállamok teljes lakosságának 170 százalékát tudnák beoltani az eddig megrendelt vakcinák mennyiségével.

