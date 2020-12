Akár már januárban nálunk lehet a Pfizer vakcinája

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Pfizer/BioNTech vakcinája jár a legközelebb ahhoz, hogy első koronavírus elleni oltóanyagként engedélyezzék az Európai Unióban. 200+100 millió adag vakcina szállítását tervezik az unió területére első körben. A szer törzskönyvezését az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) végzi.

A Pfizertől postafordultával kaptunk választ az ügyben, néhány óra alatt reagáltak az Index kérdéseire, más kérdés, hogy sok újdonságot nem sikerült kipréselni belőlük. Arról írtak, hogy ha a BNT162b2 névre hallgató vakcina megkapja valamelyik európai gyógyszerhatóságtól (például az EMA-tól) a forgalomba hozatali engedélyt, ők órákon belül elindítják az első oltóanyag-szállítmányt.

Az, hogy az egyes országok mekkora adagot kapnak a Pfizertől, attól függ, hogy milyen megállapodást kötöttek a gyógyszergyárral. Azt nem árulták el, hogy Magyarország mekkora vakcinaadagot előlegezett le náluk.

Ezt az operatív törzstől és a külügyminisztériumtól is megkérdeztük már, de sehonnan sem kaptunk választ.

Számos elosztóközpontból indulnak majd útjára a szállítmányok, köztük van a Michigan állambeli Kalamazoo, a belgiumi Puurs és több német telephely is.

A Pfizer azt ígéri, hogy a gyáraiból 3 napon belül eljuttatja a megrendelt mennyiségeket az oltóközpontokba.

Az Európai Gyógyszerügynökség már több információval szolgált, amikor megkerestük őket. A honlapjukon is közzétett közleményben megerősítik, amit már eddig is tudtunk, vagyis hogy hetek óta folyamatosan vizsgálják a dokumentációt, melyet a Pfizertől kaptak a forgalomba hozatali engedélyezéshez. Az EMA-n belül működő emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) több kérdést is feltett a biztonságosság és hatékonyság kapcsán az amerikai gyártónak, minden bizonnyal ez okozza, hogy még nem tudták lezárni az engedélyezési folyamatot.

Az EMA arról tájékoztatta az Indexet, hogy a Pfizertől hétfőn megjöttek a várt válaszok, s ennek tükrében december 21-re sürgősséggel összehívtak egy értekezletet, melyen a fenti bizottság értékeli a vakcina dokumentációját.

Amennyiben itt a CHMP javasolni fogja az oltóanyag forgalomba hozatalát, az EMA napokon belül kiadja az engedélyt, és indulhatnak a szállítmányok a tagországokba a Pfizer oltóközpontjaiból.

Az oltókampányok pedig ennek révén egyidejűleg elindulhatnak minden uniós tagországban.

Ha igaz, amit a Pfizer ír, és három nap alatt bármelyik oltóközpontba eljuttatják a megrendelt vakcinaadagokat, akkor egy gyors EMA-engedélyezés révén akár már december végén ott lehet a német háziorvosoknál az oltóanyag, hisz Németországban működik Pfizer-üzem. Erről a német egészségügyi miniszter is beszélt kedden.

Innen viszont szintén napok alatt Magyarországra érkezhet a vakcina, hiszen ahogy Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) járványügyi főosztályvezetője szombaton a köztévének kifejtette, a magyar kormány felkészült az oltóanyagok szállítására, fogadására. Kijelölték az oltópontokat, és kész az oltási terv is, amely alapján a járvány elleni védekezésben részt vevők kapnak először oltást.

Airbusszal jöhet a vakcina

A szállítást minden bizonnyal azzal az Airbus A330-assal fogja végezni a kormány, melynek megvásárlásáról december 10-én beszélt Szijjártó Péter a külügyi bizottság előtt. A Pfizer vakcináját extrém körülmények között, mínusz 70 fokon kell tárolni és szállítani.

A Pfizer oltóanyagát az Egyesült Királyságban és az USA-ban is elkezdték beadni, a szert már a világ számos pontján, Kanadában, Mexikóban és Bahreinben is engedélyezték.

A magyar gyógyszerügyi hatóság, az OGYÉI eközben már vizsgálja az orosz Sputnik V és egy kínai vakcina dokumentációját. Ha a szer biztonságosságát, minőségét és hatékonyságát rendben találja, tagállami hatáskörben, ideiglenes használatra megadhatják az engedélyt a hazai forgalomba hozatalra, mely nem kereskedelmi célú forgalomba hozatali engedély, mint a Pfizeré. Ez idő alatt az EMA is vizsgálja majd a vakcinákat, s utólag az ő engedélyére is szükség lesz.

