Mikor érkezik Magyarországra a vakcina?

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a legnagyobb valószínűség szerint december 21-i bizottsági ülésén dönt az amerikai–német Pfizer/BioNTech oltóanyagának elfogadásáról, az engedélyt pedig december 23-ig kiadják a törzskönyvezésre, így az unióban egyszerre indulhat a forgalomba hozatal, a tagállamok egymás között így állapodtak meg a „fair play” jegyében. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján elmondta, hogy

az egészségügyi dolgozók még idén megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást.

Az EMA-engedély megadása után minden attól függ, hogy a külügyminisztérium a Pfizerrel együttműködve milyen gyorsan tudja hazánkba juttatni az első szállítmányt. Orbán Viktor december 18-án pénteken a Kossuth rádiónak azt mondta,

december 27-én vagy 28-án megkezdik az oltást, első körben 35 ezer vakcina érkezik,

ezt a mennyiséget kapják meg az egészségügyi dolgozók (nekik sem kötelező az oltás, de a miniszterelnök nagyon szeretné, ha mindenki beadatná magának az oltóanyagot).

Szijjártó Péter az ATV kérdésére pénteken azt mondta, hogy kínai vakcinából is érkezhet még idén Magyarországra, ha a magyar gyógyszerhatóság is rábólint, de hogy melyikből, azt nem részletezte. A kínaiakkal a külügyminiszter elmondása szerint már az adásvételi szerződésről szóló tárgyalás is zajlik.

A tömeges vagyis a „lakossági” oltás kapcsán az operatív törzs csak annyit ismételget, hogy „a jövő év elejétől indul el”, pontos dátum nincs. Orbán Viktor a novemberi köztévés interjújában így fogalmazott, „lesz egy részleges megkönnyebbülés december vége, január környékén, és egy felszabadulás áprilisban.” Vagyis ő áprilisra várja annak a dózisnak a megérkezését, mellyel már nagyüzemben lehet beoltani a lakosságot.

Kik kapnak először a vakcinából?

Az egészségügyi dolgozók kapják meg azt a 35 ezer dózist, melynek érkezését Orbán Viktor december 27–28-ára teszi. Az oltások menetét az oltási terv rendszerezi, amiről még most sem tudni sokat, az operatív törzs csepegtetni az információkat. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már elindult az oltási kampány, ha az ő módszerükből indulunk ki, akkor

az egészségügyi dolgozók után a krónikus betegek és az idősotthonok lakói következnek, majd korcsoportok szerint a legidősebbektől a legfiatalabbak felé haladva a lakosság.

A WHO-nak is ez az oltási rendje.

Kínában az egészségügyi dolgozók után a rendfenntartó erőket vették előre, és Orbán Viktor is arra utalt a novemberi köztévés interjújában, hogy első körben az egészségügyi dolgozók mellett a „közrend fenntartásában dolgozók” és a „legnagyobb bajban lévő betegek” kapnak az oltóanyagból.

Mennyi vakcina érkezik, hány embert lehet ebből beoltani?

Fontos különbség a vakcinák között, hogy valamelyiket két dózisban kell beadni néhány hét elteltével, így több ampullát kell rendelni belőle. Az operatív törzs közlése szerint

a kormány eddig 17,5 millió adag vakcinát kötött le a különböző gyártóknál. .

Galgóczi Ágnes elárulta, hogy a Pfizer tételén felül kötött le a kabinet 11,5 millió adagot, tehát ha a 17,5 milliós szám ma is helytálló, akkor 6 millió adag Pfizer-vakcina jön hazánkba a következő hónapokban. Mivel ebből a vakcinatípusból legalább két adagra van szükség a védettséghez, így ez mintegy 3 millió magyarnak lesz elegendő. Arról még Gulyás Gergely beszélt novemberben, hogy az AstraZenecánál és a Janssennél is kötöttünk le vakcinát. Az operatív törzset és a külügyet egyelőre hiába kérdeztük, hogy melyik gyártótól mekkora adag érkezhet, nem kaptunk választ.

Milyen vakcinák érkezhetnek?

A Pfizeré biztosan.

A közös uniós döntés nyomán első körben december végén az amerikai oltóanyag érkezik az EU tagországaiba, így hozzánk is. Azért ezzel a szerrel kezdődik meg az oltás, mert az oltóanyagot az Európai Gyógyszerügynökség napokon belül engedélyezheti. A kormány korábbi közlése alapján

az AstraZenecánál és a Janssennél is kötöttünk le készleteket, illetve kínai és orosz vakcinát (Sputnik V) is be szeretne szerezni a kormány.

(Az AstraZeneca december elején bejelentette, hogy közösen fejleszti tovább a vakcináját az orosz Gamaleja Központtal.)

A világon jelenleg hét olyan vakcina van, mellyel megkezdődött az oltás korai/korlátozott alkalmazás során vagy gyógyszerhatósági engedéllyel: a Pfizer/BioNTeché (BNT162b2), a kínai CabSino Biologics-é (CanSinoBio), az orosz Gamleja Központé (Sputnik V), az orosz Vector Intézeté (EpiVacCorona), a kínai Sinopharm két vakcinájáé (az egyik a BBIBP-CorV, a másik neve nem ismert) és a kínai Sinovac Bioteché (CoronaVac). Az orosz EpiVacot, a Sinopharm ismeretlen nevű vakcináját és a CanSino Biót leszámítva mindegyiket két dózisban kell adagolni, ez majd akkor lesz fontos információ, amikor kiderül, hogy valamelyikből vásárol Magyarország.

Milyen vakcinák vannak már Magyarországon?

A magyar gyógyszerhatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az orosz Sputnik V oltóanyag és egy kínai vakcina dokumentációját is elemzi jelenleg.

A Sputnik V 3-as klinikai vizsgálati fázisban jár, de ha az OGYÉI engedélyezi, akkor nem piaci célra, simán lakossági alkalmazásra forgalomba lehet hozni ideiglenesen

(ezt az Európai Gyógyszerügynökség teszi lehetővé, de neki is meg kell adni a végső engedélyt).

A kínai szerről azt sem tudjuk, hogy melyik típus érkezett hozzánk, a G7 szerint az eddigi kormányzati megnyilatkozásokból

arra a lehet számítani, hogy a Sinopharm oltóanyagát kaptuk meg, de ebből ugye kettő van, fogalmunk sincs, melyikről lehet szó.

Szijjártó Péter a vakcina érkezéséről írt Facebook-posztjában ezt nem árulta el, az OGYÉI pedig egyelőre szintén nem nyilatkozott erről. A kínai Sinovac, Sinopharm és CabSino Biologics oltóanyagai is a 3-as klinikai fázisban járnak, ugyanolyan feltételek mellett lehetne őket beadni a lakosságnak, mint a Sputnikot, vagyis OGYÉI-engedélyhez kötötten. Akár az orosz, akár a kínai vakcináról beszélünk, az OGYÉI tökéletesen meg fog bizonyosodni afelől, hogy a minőségi, hatásossági és biztonságossági mutatói megfelelőek-e (ezek a vizsgálatok már a fázis 1-es, 2-es, 3-as szakaszban lezajlanak), attól nem kell tartani, hogy politikai nyomásra nem megfelelően ellenőrzött szert adnak be nekünk.

Az orosz és a kínai vakcina is csakis abban az esetben juthat el a lakossághoz, ha az OGYÉI megadta az engedélyt a használatára.

Ki adhat engedélyt bármely vakcina magyarországi alkalmazására?

Az Európai Gyógyszerügynökség, vagyis az EMA,

hiszen Magyarországon is érvényes az általa kiadott törzskönyvi engedély.

Illetve a magyar hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

Az unió területén forgalomba hozni kívánt bármilyen vakcina elfogadása az EMA engedélyéhez kötött, de vészhelyzet esetén (a koronavírus-helyzet miatt most ez áll fenn) ideiglenes használatra kiadhatja az engedélyt a tagállami hatóság is (vagyis az OGYÉI), de a felelősséget az Európai Bizottság megfogalmazása szerint a tagállam viseli.

Kell-e fizetni a vakcináért, kötelező lesz-e beadni?

A kormany.hu-n egyértelműen közölték novemberben:

a kormány ingyenesen biztosítja a koronavírus elleni oltást, ,

amint lesz hatékony, mellékhatásoktól mentes vakcina. Bárki igénybe veheti az oltást, de senkinek sem lesz kötelező beoltatnia magát, ez szintén a kormany.hu-n olvasható. Pénteken egyébként kiszivárgott, hogy az Európai Unió milyen áron vásárolhatott a gyártóktól, íme:

Hogyan jelezhetjük az igényünket a vakcinára?

December 7-én

a magyar kormány elindította a vakcinainfo.gov.hu oldalt, ahol bárki regisztrálhat a védőoltásra.

Ez tulajdonképpen egy igényfelmérés, nem jelenti azt, hogy aki itt jelzi, hogy beoltatná magát, automatikusan meg is fogja kapni a vakcinát, ahogy érkeznek az oltóanyagok, úgy kaphatják meg őket az oltási rend alapján az emberek. Ha több, bizonyítottan hatékony vakcina is lesz Magyarországon, választani lehet, hogy mit szeretnénk beadatni. A 60 év feletti nyugdíjasok levélben megküldött űrlapon, postai úton jelezhetik, hogy kérnek oltást.

(Borítókép: Nicolas Armer/picture alliance / Getty Images)