Schanda Tamás: javul a foglalkoztatás

„Borzasztóan nehéz év van mögöttünk, és tudjuk, hogy egy darabig sajnos még velünk marad a koronavírus okozta veszély. De már látjuk a végét! 2020 utolsó hónapjában négyezerrel dolgoztak többen, mint 2019 azonos időszakában” – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára a Facebookon.

Schanda Tamás hozzátette: ez azt jelenti, hogy a magyarok továbbra is munkából akarnak megélni, a gazdaságvédelmi intézkedések pedig valódi, hatékony segítséget nyújtanak nekik ebben.

Az emberek egészségének védelméről szólva megjegyezte, érkeznek az oltások, és már több mint egymillió ember regisztrált is a vakcinára. Hozzátette:

Brüsszel ugyan megint „súlyos” hibákat ejtett a beszerzésnél, amit jól mutat az is, hogy Izrael és az EU-ból frissen kilépett Nagy-Britannia is sokkal több oltóanyagra tett már szert, mint az a kontinensre jellemző, de hazánkban ennek ellenére is jól halad az oltási program végrehajtása.