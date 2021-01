Bogsch Erik: Rengeteg életet mentett meg a remdesivir Magyarországon

Tavaly ősz óta folyamatosan adták a betegeknek a koronavírus elleni antivirális hatóanyagot, a remdesivirt. A készítményt középsúlyos és súlyos állapotban lévő kórházi ápoltaknál alkalmazták – intravénás infúzió formájában. A szert Magyarországon a Richter gyártja. A hazai klinikai kutatások infrastruktúrájáért felelős hálózatot (Hecrin) vezető Kovács L. Gábor több alkalommal is beszélgetett velünk a remdesivirről, s a tájékoztatása szerint a 78 kórházból – amely kapott a szerből – egyetlen esetben sem érkezett jelzés komoly mellékhatásról.

A Richter igazgatóságának elnöke, Bogsch Erik egy szerdai háttérbeszélgetésen elárulta:

eddig 3000 beteg kapott a remdesivirből Magyarországon.

Ezt a mennyiséget az első gyártásból biztosította a gyógyszergyár, ám a készítményre továbbra is van igény, ugyanis

nem csupán enyhítette a tüneteket, de rengeteg esetben megmentette a beteg életét.

Bogsch Erik óriási műszaki bravúrnak nevezte a készítmény gyors előállítását.

Új gyártást indított a Richter

Mivel az első gyártás nem lesz elegendő, a Richter elindított egy másodikat is. A gyógyszergyár igazgatóságának elnöke elmondta, február közepére, de legkésőbb a hónap végére előállítják a következő adagot, mely az elkövetkező 3-4 hónapra biztosan fedezi a hazai igényt.

Korábban felmerült, hogy ha a következő gyártásig elfogyna a hazai remdesivirkészlet, akkor a készítmény eredeti gyártójától, az amerikai Gileadtól kellene rendelni. Bogsch Erik az ezzel kapcsolatos kérdésünkre nem jelezte, hogy szükség lenne importra.

Magyarország egyelőre háromféle készítménnyel tud hatékonyan védekezni a koronavírus ellen. A Pfizer- és a Moderna-gyárak által előállított koronavírus elleni vakcinákról már rengeteg hírt adtunk mi is az Indexen. Azok, akik megfertőződtek, és enyhe tüneteket mutatnak, a favipiravir tablettát kapják. A decemberi adatok szerint mintegy 4,5 millió tablettát vásárolt a kormány Japánból és Kínából. A gyógyszert az Egis is elkezdte gyártani: a vásárolt és az itthon gyártott készlet mintegy 65 ezer ember kezelésére elegendő. Ezenfelül, ahogy a cikk elején is írtuk, a középsúlyos és súlyos állapotba került betegek a remdesivirt kaphatják. Mivel a szert kezdetben klinikai vizsgálatok során kapták a magyar betegek, a kutatók dolgoznak az eredmények kiértékelésén.

(Borítókép: A koronavírusos betegek kezelésére használt remdesivir nevű gyógyszert szívja fel fecskendőbe egy védőfelszerelést viselő orvos a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent János Kórházban 2020. december 9-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)