Egymilliárdos beruházást jelentett be a Siemens

Egymilliárd forintos beruházást jelentett be csütörtökön a Siemens Energy Budapesten. A cég a kormánnyal stratégiai együttműködési megállapodást is aláírt − jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Facebook-oldalán. Szijjártó Péter közölte, hogy

A KORMÁNY 294 MILLIÓ FORINTTAL JÁRUL HOZZÁ A BERUHÁZÁSHOZ.

A megállapodás alapján a Siemens Energy erősíti az együttműködését a magyar oktatással, és számos belföldi beszállítójával partneri szintre emeli az együttműködését. Az állami támogatást a tárcavezető azzal indokolta, hogy a Siemens Energy a kapacitásbővítő fejlesztéssel a legkorszerűbb technológiát telepíti Magyarországra, és ezzel 1400 helyi munkavállaló megélhetését teszi még biztosabbá. A budapesti üzem a vállalat egyik legnagyobb telephelye, és az erőművi turbinalapátok gyártásának egyik legjelentősebb európai központja.

Markus Kupetz, a Siemens Energy Kft. ügyvezető igazgatója az elmúlt évek tapasztalatai alapján sikeres együttműködésre számít a kormánnyal. Szerinte a stratégiai megállapodás kifejezi a Siemens Energy Magyarország iránti elkötelezettségét.

A Siemens Energy a megállapodással azt is vállalja, hogy hozzájárul a magyar szakképzési rendszer korszerűsítéséhez

− tette hozzá Jochen Eickholt, a Siemens Energy AG. elnökségi tagja.