Áttörte a lélektani határt a bitcoin

Története során először a bitcoin árfolyama kedden benézett 50 ezer dollár fölé: a TeleTrader adatai szerint a csúcs 50 602,53 dollár volt. Ezt követően vissza is esett a lélektani határ alá, cikkünk megjelenésekor 49 ezer dollár körül forgott a legnagyobb kapitalizációjú kriptodeviza.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,37 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

Ez a 49 ezres árfolyam is azt jelenti, hogy egyetlen év alatt 395 százalékkal erősödött a bitcoin a dollárral szemben, negyedéves bázison is majdnem 200 százalék a növekedés, míg az elmúlt héten 5,62 százalékkal értékelődött fel a dollárral szemben.

Miért szárnyal a bitcoin?

A napokban már foglalkoztunk a bitcoinnal, hogy miért is megy ekkorát az utóbbi időben: a közvetlen kiváltó okok mögött egyértelműen a Tesla-bejelentés áll, miszerint a kaliforniai cég azon túl, hogy bevásárolt bitcoinból, tett még egy fontos bejelentést is, miszerint ezentúl már bitcoinnal is lehet fizetni a Teslánál. A Portfolio össze is szedte, mi állhat még a meredek emelkedés hátterében.

Többek között

májusban feleződött a bitcoin, ami azt jelenti, hogy a bányászat outputja a felére csökkent – a meglévő eszközök értékét már ez is jelentősen felhajtotta;

számos kritpodeviza-alap indult, és az intézményi befektetők is elkezdtek bitcoinnal kereskedni;

a PayPal is úgy döntött, hogy kriptodeviza-szolgáltatást indít, amivel igen erősen nőtt a bitcoin legitimitása – utóbbit pedig az is erősíti, hogy a digitális devizák (stablecoinok) is egyre népszerűbbek.

Utóbbira jó példa, hogy az elmúlt időszakban nem csupán a bitcoin árfolyama szárnyal: a második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező ethereum árfolyama is majdnem 300 százalékot emelkedett az elmúlt három hónapban.

Hol lehet a vége?

Korábbi cikkünkben – amelyet decemberben még azért írtunk, mert átlépte az akkor még szintén lélektaninak tartott 20 ezres szintet az árfolyam – szakértőket kérdeztünk arról is, hol állhat meg a bitcoin szárnyalása.

Az idei értékplafon valahol 50 és 100 ezer dollár között várható. Ez óvatos becslés, az intézményi befektetők elemzői 300–400 ezer dolláros prognózist mondanak a csúcsra, szerintem ez azért túlzó. Ahhoz, hogy az arany piaci kapitalizációját elérje, 500 ezer dolláros stabil árfolyamra lenne szükség

– mondta akkor az Indexnek Debreczeni Barnabás, a Magyar Bitcoin Egyesület elnökségi tagja.