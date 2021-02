Egyetlen nap alatt magyarországnyi GDP tűnt el a kriptopiacról

Hétfőn még az 1700 milliárd dollárt súrolta alulról a teljes kriptodeviza-piac kapitalizációja, ami 24 órával később már csak 1430 milliárd dollár környékén állt. Ez közel 15 százalékos csökkenés,

mintegy 260 milliárd dollárnyi mínusz egyetlen nap leforgása alatt.

Összehasonlításképpen: a 2019-es magyar GDP 163,5 milliárd dollár volt.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,36 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

A legnagyobb kapitalizációjú kriptodeviza, a bitcoin árfolyama is nagyot zuhant hétfőn, pedig a múlt héten – története során először – kapitalizációja meghaladta az ezermilliárd dollárt, árfolyama pedig újabb rekordot ért el, az 58 ezer dollárt is meghaladta. És nemcsak a bitcoin ralizott óriásit az elmúlt időszakban, de a kisebb kriptodevizák is nagyot mentek – persze továbbra is a bitcoin teszi ki a kriptopiac nagy részét, majdnem kétharmadát.

A kriptopiac hétfői nagy zuhanása mögött több ok is látható, a Portfolio csokorba is gyűjtött ezek közül néhányat.

Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere negatív kijelentéseket tett a bitcoinról: a volt Fed-elnök azt írta, hogy a bitcoin nem széles körben használt tranzakciós mechanizmus, és a kriptodeviza extrém módon nem hatékony módja a tranzakciók végrehajtásának, mivel a tranzakciók megvalósításához felhasznált energia megdöbbentően sok.

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett a magas tőkeáttétellel nyitott pozíciók aránya a kriptodevizák piacán, az árfolyamok esésével ezeket a pozíciókat egymás után likvidálták, ez a hatás is felgyorsította az esést.

Az elmúlt hetekben meredeken emelkedett a kriptodeviza árfolyama, így minden fontosabb időtávon, a napi, a heti és a havi grafikonon is „túlvetté vált”.

A bitcoin kedd délelőtt fél 11 körül 47 ezer dollár körül mozgott, árfolyama egy nap alatt 15 százalékot, egy hét alatt több mint 5 százalékot esett, viszont egy hónapos idősávot nézve még így is közel 44 százalékos az erősödés mértéke.

A többi kriptodeviza sem áll jól: a piaci kapitalizációja alapján második legnagyobb Ethereum árfolyama fél 11 körül 21 százalékos mínuszban, a harmadik Binance Coin 23 százalékos mínuszban állt, ahogy hasonló mértékű esések láthatók a többi nagyobb kriptopénz esetében is.

(Borítókép: Bitcoin érmék. Fotó: Ozan KOSE / AFP)