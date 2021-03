Hétfőtől komoly kihívás lesz jeggyel utazni a Volánbusz egyes járatain

A Volánbusz csütörtökön jelentette be, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel – az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében – március 29-től rendkívüli intézkedést vezet be: a közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében valamennyi járatán – azokon a településeken, ahol a társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást, a helyi járatokon is – felfüggeszti az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől. Ez azzal jár együtt, hogy

a buszokon nem lehet majd jegyet vásárolni.

Megkérdeztük a társaságot, hogy mire számíthatnak azok az utasok, akik olyan településen, megállóban szállnának fel a járatokra, ahol nincs a közelben jegyvásárlási lehetőség.

Nem célunk az utazni szándékozók utazásból történő kizárása, pótdíjazása: közszolgáltatóként arra törekszünk, hogy biztosítsuk a munkába járás feltételeit, valamint az üzletek és intézmények megközelíthetőségét

– válaszolta az Index megkeresésére a Volánbusz. Közölték azt is, hogy azon utasaiknak, akik nem rendelkeznek menetjegy vagy bérlet vásárlását lehetővé tevő mobileszközökkel, vagy egyéb, méltányolható okból nem tudnak elővételben menetjegyet vásárolni, március 29-től – a fedélzeti jegykiadás ideiglenes felfüggesztésének időtartama alatt –

biztosítják, hogy az utazás során az ellenőrzések alkalmával pótdíj megfizetése nélkül is megválthassák jegyüket.

Válaszukban megjegyezték, hogy utasaiknak a korábbi hasonló intézkedésekhez képest már több lehetőségük van megvenni jegyüket vagy bérletüket: a kordonozást követően továbbra is elérhető csatornákon (pénztárak, jegykiadó automaták, Közlekedési Mobiljegy alkalmazás és társalkalmazásai), illetve a partnereknél a korábban megszokottak szerint zajlik az értékesítés. Továbbá immár a MÁV-START pénztáraiban – országszerte közel 300 helyszínen – március 29-től, hétfőtől első lépésben a helyközi április havi bérleteket is meg lehet vásárolni.

Közölték azt is, hogy folyamatosan dolgoznak új értékesítési csatornák bevonásán. Rendszeresen munkába járó utasaiknak továbbra is a bérletvásárlás a legjobb megoldás. Nem munkába járó utasaiktól pedig azt kérik, hogy előre tervezzék meg utazásaikat, és elővételben vegyék meg jegyeiket. „Megértésüket köszönjük!” – zárult a közlekedési társaság válasza.

(Borítókép: A Volánbusz Zrt. távolsági és helyközi járatokon közlekedő járműveinek egy része indulás előtt a Budapest-Népliget autóbusz-pályaudvaron. Fotó: Jászai Csaba / MTI)