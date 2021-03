Botrányokkal indult az internetes celebtőzsde

A BitClout valójában egy befolyásbörze. Feltöltötték a Twitteren legtöbbek által követett személyiségek profilját egy oldalra (kereken 15 ezret), Donald Trumptól Justin Bieberig, a felhasználók pedig az ő részvényeseikké válnak, ha megteszik tétjeiket a kedvenceikre.

Mások népszerűségén gazdagodhatunk így. Tulajdonképpen egy celebtőzsde ez.

Hogy mozog a hírességek árfolyama?

Az oldalra bárki regisztrálhat, részesedést venni pedig „vásárlói érmével” (ez maga a „bitclout”) lehet – egy ilyen most 40 ezer forintba kerül körülbelül. Tehát ha valaki lát egy profilt, amelynek az árfolyama szerinte emelkedni fog hamarosan, érdemes sokat vennie belőle gyorsan – javasolják az ötletgazdák. Példájuk szerint: ha mondjuk Elon Musk tényleg eljut a Marsra, az ő személyes árfolyama meg fog ugrani, míg ha történetesen lesz egy rasszista kirohanása, le fog menni az értéke, mert szabadulnának majd tőle a részvényesei. Hm.

A készítők a közösségi jelenlét új korszakát is ígérik. A profilok alá ugyanis kizárólag a részvényesek kommentelhetnek, tehát akik már bevásároltak az adott influenszerből. És minél több részvényt vettek belőle, annál magasabbra ugrik majd a kommentjük. Ez egyszerre segíti a profilgazdákat abban, hogy a kellemetlenkedő trollokat ne kelljen látniuk, és persze motiválja a befektetőket is, hogy mélyen a zsebükbe nyúljanak, ha be akarnak kerülni egy celeb online látóterébe.

A BitClout lelkes hívei szerint ez az internetes megszólalások új korszakát hozhatja el: egy spam- és anyázásmentes közösségi médiát.

A felület arra is lehetőséget nyújt, hogy a sztárok repiajándékokkal vagy akár egy személyes találkával jutalmazzák meg legeltökéltebb híveiket – ami a rajongókkal való kapcsolattartás egy merőben új formája lehet a platform kiötlői szerint. Ha pedig már bevásároltuk magunkat egy sztár látómezejébe, és történetesen mi magunk is feltörekvő influenszerek vagyunk, privátban megkérhetjük a jóval több követővel bíró influenszert, hogy tweetelje ki a mi projektünket. Ha megteszi, a beléfeccölt zsetonjaink átkerülnek hozzá cserébe, amiért felhájpolt minket.

Bárki válhat bárki producerévé

Bizony, nem csak a már befutottaké a BitClout, önmagunkat is promotálhatjuk. Hiszen minden regisztrált kaphat tartalom-előállítói zsetont is (a telefonszámáért cserébe), amelynek értéke természetesen akkor megy föl, ha mások is vesznek belőle. Feltörekvő influenszereket lehet így támogatni, és ha majd befutnak, mi is keresünk az ő sikereiken. Mint egy online fogadóiroda, csak itt hús-vér emberekre spekulálhatunk. És bár az egész a kibertérben zajlik, de igazi pénzzel.

Tulajdonképpen a közszereplők társadalmi befolyását forintosítja, illetve váltja készpénzre az új közösségi oldal.

2021 legnagyobb durranása a kriptotérben! – vélik rengetegen. Olyan, mint a Facebook, csak moderátorok, cenzorok és Zuckerberg nélkül, hiszen önszabályozó. Olyan, mint a Bitcoin, csak itt az árfolyam egyik eleme mi magunk vagyunk, az ismertségünk, a teljesítményünk, a népszerűségünk. Olyan, mint a közösségi finanszírozás, hiszen befektethetünk vadidegenekbe. És olyan, mint a tőzsde, csak itt nem cégek, hanem emberek a portékák.

Zseniális vagy bűncselekmény?

Ha a feltöltött tartalmaikat valaki lájkolja például, az is pénzbe fog kerülni a lájkolónak, a pénzt pedig a lájkolt kapja. No, nem egy az egyben, hiszen a pénzért ugyebár bitcloutot kap itt mindenki, melynek árfolyama folyamatosan változik, és egyelőre még senki sem tudja, hogy a képernyőn villogó számból miként lesz újra készpénz. És itt kezdődnek a bajok.

Hasonló pilótajátékot ugyanis láttunk már párat, innen ered a „shitcoin” kifejezés is,

amelyet az elegancia okán bitcoinos lehúzásnak fordítunk most. A celebtőzsde ötlete valóban kreatív és izgalmas, továbbá mély társadalomismeretről árulkodik, de minden valószínűség szerint törvénytelen az egész.

Az első bibi rögtön az indulásként feltöltött 15 ezer híresség avatarjával van, ők ugyanis nem regisztráltak erre az oldalra sosem. A BitClout állítja: nem élnek vissza senkinek a nevével, sőt, „a hírességeket védik” így, hogy ne tudjon más a nevükben regisztrálni. Szerintük ezek „lefoglalt profilok”, tehát ha a valódi hírességek ténylegesen regisztrálnak az oldalra, természetesen megkapják a saját profiljukat és a pénzük egy részét is.

A logika itt az, hogy az önmagukat megtaláló sztárok minél többet tweetelnek a BitClout-oldalról kedveseket, annál nagyobb százalékához juthatnak hozzá a profiljukhoz rendelt összegnek. De fordítva is működik ugyanez: minél hevesebben keltik az oldal jó hírét, annál több részvényesük lesz, tehát annál több pénz fog összegyűlni a nevük apropóján, amelyből szépen gazdagodhatnak, ha belemennek a játékba.

Természetesen többen rámutattak már, hogy eléggé zsarolásos felhangja van ennek az egésznek, sőt ez szinte már túszejtés. A legszigorúbb értelmezés szerint a BitClout csupán a rajongók ostobaságával és a népszerűség iránti primitív vággyal kufárkodik, miközben üzemszerűen visszaél sok ezer ismert ember identitásával (és persze az ő pénzéhségükre is apellál). Az oldal készítői mindezért perekre számíthatnak, sőt a profilok levétele már el is kezdődött a sztárok ügyvédi levelei miatt.

Közismert fantaszta áll a háttérben

Nader Al-Naji neve nem ismeretlen a kriptobűvészkedések elszánt követőinek köreiben. A Google szoftvermérnöke korábban egyenesen a világ központi bankjait akarta leváltani Basis/BaseCoin nevű kriptovalutájával. 133 millió dollárt gyűjtött össze ügyes akciójával, de 2018 végén bebukott, és kártalanítania kellett a befektetőit. Al-Naji akkor úgy fogalmazott, hogy

a törvényi szabályozás kötöttségei miatt történt így, de maga az ötlet remek volt szerinte.

Vélhetően most is ugyanez fog történni a BitClouttal. A celebtőzsde okos ötlet, csak azok a fránya törvények ne volnának. Nagyon érdekes viszont az a szemléletmód, amellyel az internetes kor közösségi dinamikáit próbálja újradefiniálni.

Az oldal védelmezői szerint már úgyis önmagát árulja mindenki a kiberkapitalizmusban, nincs itt semmi látnivaló, így csak áttekinthetőbbek lennének a piaci értékeink végre. Az egyéni „társadalmi árfolyamok” önszabályozó rendszere valahol tényleg zseniális ötlet. Meg persze dermesztő is. Hiszen elméletben lehetne akár egy izgalmas új világ első vázlata s a felelősebb egyéni viselkedés katalizátora, de ugyanígy az elnyomás és kifosztás sokadik terepe is.

