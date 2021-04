Hajós Airbnb a Balatonon

Ahogy jön a jó idő, egyre többen kezdik el tervezni a nyarat, csakhogy a koronavírus-járvány alaposan felforgatott mindent az előző évben, és úgy tűnik, ez idén sem lesz másképp. Tavaly korlátozva voltak a külföldi utazások, aminek köszönhetően a belföldi turizmus felélénkült a nyárra, és rengetegen választották úti céljuknak a Balatont.

Ez pedig rendkívül kedvező helyzetet teremtett egy friss magyar startupnak, a Boaticnak, amely forradalmasította és megkönnyítette a hajóbérlést a legnagyobb magyar tavon. Nagyjából úgy kell elképzelni, mint az Airbnb-t, csak éppen vízen.

– mondta az Indexnek Ratasics Bálint, a startup kitalálója és alapítója, aki siófokiként kiskora óta vitorlázik.

Arra lett figyelmes, hogy egyre többen vettek hajót bérbeadásra, és sok olyan cég van, amely ezzel foglalkozik, legyen szó egy hajóról, vagy akár 15-20 hajósflottáról. Ám mindenki saját maga akarta menedzselni a kiadást, így voltak, akik kisebb költségvetéssel étterem faliújságján, kerítésen, szórólapon hirdettek, akik pedig megtehették, saját weboldalukon tették ugyanezt.

Ez pedig bérlői oldalról is gondot jelentett. Egyrészről sokan nem is tudták, hogy van erre lehetőség, másrészről ha valaki begépelte a keresőbe, hogy hajóbérlés, Balaton, listázott neki 30-35 oldalt mindenféle hajóval, ami megnehezítette a választást, az árak összehasonlítását.

Ratasics Bálint erre problémára szeretett volna megoldást, és nagyjából három évvel ezelőtt megszületett a gondolat a fejében: létrehozza az oldalt, amely a Balatonra szabható.

Mivel a fejlesztés rendkívül drága lett volna, az akkor még gimnazista egyedül rakta össze a weblapot körülbelül másfél-két év alatt, amely végül egy évvel ezelőtt startolt el. Az indulást hátráltatta, hogy éppen akkor érettségizett, valamint a pandémia miatt kitolódott a balatoni szezon kezdete, amely hagyományosan április közepére, május elejére tehető.

Ugyanakkor a kezdeti nehézségek dacára a járvány segített beindítani a vállalkozást a balatoni turizmus fellendülésének köszönhetően. Nagyjából 25-30 hajóval kalkuláltak, ám ezt a számot rögtön az első nyáron sikerült megduplázni.

– mondta Ratasics Bálint.

tehát jelentős potenciál van a történetben, még úgy is, hogy ezeknek jó része magántulajdonban van, és magáncélra használják. Ugyanakkor egyre több befektető jelenik meg, aki új vagy használt elektromos hajót vásárol, hogy kiadja, mintha valaki a parton venne házat ugyanebből a célból.

Az alapító szerint pozitívak a visszajelzések, amelyeket mindig szem előtt tartanak, és az ötletek, különböző igények alapján fejlesztik az oldalt. Fizetési lehetőséget viszont nem biztosítanak a felek között, nincs jutalékuk, bevételük kizárólag a bérbeadói oldalról van, akik számára hajónként egy hónapra, fél évre vagy egy évre biztosítják a felületet.

A bérbeadók számára a boatic.hu használata nem jelent nagy költséget, sőt a kifizetett díj egyetlen bérléssel visszajön, tekintve, hogy napi 30-40, de akár jóval több mint 100 ezer forintért is ki lehet adni a hajókat. A hajóbérlés ára persze időszakonként változik, elvégre a csúcsszezonban, a Kékszalag idején vagy augusztus 20-án jellemzően megemelkedik, ahogy az is változó, hogy a bérlők mennyi időre veszik ki – legyen szó néhány óráról, egy-két napról vagy akár egy hétről.

Ami szintén érdekes, hogy a bérbeadó eldöntheti, hogy kapitánnyal vagy a nélkül kínálja használatra a hajóját. Természetesen, ha valakinek van képesítése, könnyedén vezetheti bármelyiket, ám a magyar jogszabály lehetővé teszi, hogy a hét méternél rövidebb, 7,5 kilowatt alatti motorteljesítménnyel és kis méretű vitorlával rendelkező vitorlást, elektromos hajót jogosítvány nélkül is lehet kormányozni.

Hogy ez okoz-e problémát?

Biztosan van rá példa, de nem tudok olyanról, hogy nagy baj történt volna. Azon is sok múlik, hogy milyen hajókról van szó, mert elképesztő károkat lehet okozni. A nagyobb értékűeket rendre csak kapitánnyal adják oda. Ez kicsit olyan, mintha egy Porsche Cayenne-t adnának bérbe. Ha csak a lámpája törik be, már annak is nagyon drága a helyreállítása. Ugyanez a helyzet a hajóknál is, amelyek egyébként is sokba kerülnek, mert magas a szervizdíj, a fenntartási költség, közben pedig amortizálódnak