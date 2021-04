Eljött a csillámtetoválás és a szivacslövő ideje

Mondanánk, hogy az idei húsvét rendhagyó volt, de sajnos már egy évvel ezelőtt is a koronavírus-járvány árnyékában telt az ünnep. A nagy locsolkodások jobbára elmaradtak, de azért aki tudta, köszöntötte a szeretteit, ha mást nem, legalább a gyerekeket. A csoki elmaradhatatlan kellék ilyenkor, de előszeretettel ajándékozunk játékokat is.

Hogy mennyire?

A karácsony után az év második legkiemelkedőbb időszaka a húsvét, ám a járványhelyzet miatt tavaly és idén is a be voltak zárva a játékboltok a húsvéti szezonban, így a webáruházunk szolgálta ki a vásárlók megnövekedett igényeit

– mondta az Indexnek Borhi János, a Játéksziget üzlethálózatot birtokló Formatex Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa, aki hozzátette, hogy a bezárások miatt jelentős fogalom esett ki, amelyet csak részben tudott kompenzálni a webáruházak megnövekedett forgalma, amely iránt már 2020-ban is jelentősen megnőtt a kereslet, ám azóta csak fokozódott a helyzet.

Fotó: Játéksziget

Borhi János szerint a legnépszerűbb termékek között voltak a Sylvanian Families szerepjátékai, amelyek közül természetesen kiemelkedtek a nyuszifigurák. De a Bing mesesorozat plüssfigurái is kelendőek voltak, ahogy a kirakós játékok és a memóriakártyák is. Érdekesség, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek a stresszlevezető játékok is, míg a társasjátékok továbbra is közkedveltek.

Sőt nemcsak húsvétkor, hanem gyereknapon is örök slágernek számítanak. A játékboltok számára ugyanis a következő fontos esemény a gyereknap lesz, amely a karácsony és a húsvét után a harmadik legfontosabb időszaknak számít.

Ráadásul a pandémia idején a játék ajándékok még népszerűbbek, mivel az egyéb gyereknapi programokra, mint például az állatkerti, kalandparkos, játszóház élményajándékokra jelenleg sajnos nincs most lehetőség, igaz, addig még változhat a helyzet

– mondta Borhi János, aki azt is elárulta, hogy a húsvét és a gyereknap az üzletekben a teljes éves forgalom 20 százalékát képezi, míg a webáruházak éves forgalmának 25 százalékát adják.

Ami a húsvétot illeti,

a webáruházakban az átlagos megrendelési érték 11 500 forint volt idén, ami több mint kétszerese annak az összegnek, amennyit az emberek a boltban fizettek a játékokért.

Legutóbb 2019-ben voltak nyitva az üzletek a húsvéti szezonban, és akkor 5300 forint volt az átlagos kosárérték.

Fotó: Játéksziget

A gyereknapnál is hasonló a tendencia: egy évvel ezelőtt átlagosan 5500 forintot költöttek a vásárlók az üzletekben, ám webshopon keresztül 12 ezer forintos kosárértékre számítanak.

Igaz, újra kinyitottak az üzletek, de a járványhelyzet kapcsán bevezetett korlátozások miatt kevesebb vevővel számolunk a gyereknap előtti időszakban az üzletekben. Éppen ezért a koronavírus hatása miatt az online további növekedésére számítunk

– mondta Borhi János, hozzátéve, hogy az átmeneti időszakban, vagyis az elmúlt egy hónapban, amíg zárva voltak az üzletek, újdonságok kerültek a polcokra, és már azt is tudja, mely játékok lehetnek a húsvét és a gyereknap közötti időszak slágerei a társasjátékok mellett.

Ezek alapján a fiúk körében az XShot szivacslövő, míg a lányoknál a Glitza csillámtetoválás lesz a legnépszerűbb.