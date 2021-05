Tömeges állásvesztés után munkaerőhiánnyal zárul a járványhelyzet

Tavaly márciusban az első pánikszerű lezárásokkal világszerte és Magyarországon is jelentősen visszaestek Randstad Hungary megrendelései, majd elsőként a kölcsönzött, utána a közvetített munkaerő iránti kereslet tavaly májustól folyamatosan szépen kúszott vissza. Baja Sándor, a legjelentősebb hazai munkaerő-közvetítő ügyvezető igazgatója az Indexnek elmondta, hogy a megrendelés állományuk már most eléri a még vírusmentes tavalyi első negyedévét is, és a történetnek még messze a vége. A Randstad Hungary vezetője hozzátette,

Magyarországon hagyományosan a kékgalléros, azon belül is a betanított fizikai munkások kölcsönzésének aránya a legmagasabb.

A cégek a magasabb képzettségű munkásokat, mint például a villanyszerelőket, jellemzően most is saját állományba veszik, és nem kölcsönzik.

A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy a hazai munkaerőpiac már ősszel, a második hullámmal egy időben újraindult, majd az idei első negyedévben csak tovább erősödött

– állítja Bucsku György, a Hays Hungary szenior menedzsere, hozzátéve, hogy a tendencia pedig csak töretlenül halad előre. A megbízásaik száma és a bevételük már meghaladta a pandémia előtti tavaszi időszakét, ugyanakkor szerinte még mindig vannak az új munkaerő felvételével óvatosabb cégek, ahogy az irodákba sem mindenhol tértek még vissza az emberek.

A globális vezető munkaerő-közvetítő cég munkatársa szerint a koronavírus a legnagyobb visszaesést a sokat emlegetett turizmus és vendéglátáson túl az irodai támogatás, a bérbeadás, az üzemeltetés, valamint a kiskereskedelem területén hozta. Ugyanakkor az említett ágazatoktól eltekintve a Hays Hungary is gyors növekedésre számít, igencsak ígéretesnek tarja, ami a hazai munkaerőpiacon már most látszik.

Érezhetően egyre pozitívabb a hangulat a munkaerőpiacon, gyors egymásutánban nyílnak meg új pozíciók, a passzív álláskeresők is nyitottabbak a váltásra, és az aktív álláskeresők számának enyhe csökkenését is érzékeljük. Például az építőipar területén most még a koronavírus előtti azonos időszakhoz képest is nagyobb ütemben kapjuk a partnereinktől a megkereséseket – emelte ki Bucsku György az Indexnek.

Területek, ahol folyamatosan nyílnak az új pozíciók a Hays tapasztalatai alapján:

értékesítés;

marketing;

pénzügy;

jog;

gyógyszeripar;

logisztika;

gyártás.

Az elsősorban fehérgalléros munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Grafton Recruitment is lassan ott tart a megrendelések, illetve a nyitott keresések számában, mint a vírus előtti időszakban.

A kritikusabb első hullám után főleg a harmadik hullám időszakára már a képzett, szakértő, speciális tudást igénylő munkaköröknél is közelítünk a 2019-es, 2020 eleji foglalkoztatási szinthez – tudta meg az Index Farkas Tamástól, a Grafton Recruitment üzletágvezetőjétől.

Mi lesz veled, turizmus-vendéglátás? A KSH adatbankja alapján 400 ezren dolgoztak a turizmus-vendéglátás terén a koronavírus előtti időszakban. Baja Sándor szerint egy részük átmenetileg biciklis vagy motoros ételfutárnak állt, míg egy jelentős csoportjukat felszívták a shared service központok, elsősorban az idegen nyelveket jól beszélőket. Kérdés, hogy ők mennyire vágynak vissza az irodai környezetből, és a 8 órás, jellemzően reggeltől délutánig tartó munkaidőből az éttermekbe és a szállodákba, vagy épp a kocsmapultok mögé az éjszakába. Illetve fognak-e olyan jól keresni, visszatérve az eredi szakmájukba, a multis fizetésekhez képest? Éppen ezért a Randstad Hungary ügyvezetője tart attól, hogy az étterem- és szállodatulajdonosok nagyon nehezen tudják majd visszacsábítani őket.

A szolgáltató szektor felemelkedése

Tapasztalataink alapján a koronavírus egyik nagy „nyertese” az IT-terület, valamint a különböző szolgáltató központok. Leginkább azért, mert a járványhelyzet miatt a nagy multi cégek költségcsökkentő jelleggel nagyobb arányban szervezték, szervezik ki a munkaerőt Magyarország, illetve a régió irányába – állítják egybehangzóan az Index által megkérdezett HR szakemberek.

Azért is nálunk bővít rengeteg szolgáltató központ, és telepíti hozzánk a termelési tevékenységét, mert az utóbbi időben az ellátási láncokról bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül jó várni a kínai árura, illetve ha keresztbe fordul egy hajó, akkor mindenkinek a konténere úszik a Vörös-tengeren. Az szintén a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy a nagy lezárásokkal, amikor Indiában bezártak a shared service-ek, meghalt a rendszer, mert a dolgozóknak nem volt otthon gyors internetük – világítja meg a folyamatok hátterét Baja Sándor.

Farkas Tamás mindezt annyival egészíti ki, hogy hasonló indíttatásból a 2008-as gazdasági válság után is gombamód szaporodni kezdtek itthon a különböző szolgáltató központok. Magyarország minderre azért is kiváló terep, mert bőven található nálunk szakképzett, nyelveket beszélő potenciális munkaerő.

A Grafton Recruitment már kapott is hasonló megkereséseket, hogy a nagy nemzetközi cégek figyelik, monitorozzák Magyarországot, hogy ide csoportosítanának centralizált pozíciókat, a pénzügyi területüket, az ügyfélszolgálatukat vagy a HR-részlegüket.

Éppen ezért Farkas Tamás arra számít, erre készülnek munkaközvetítő cégek is, hogy hamarosan száz, kétszáz, vagy akár 500 főket is kell majd toborozni a közeljövőben Magyarországon újonnan megnyíló szolgáltató központokba.

(Borítókép: Dolgozók egy magyarországi autógyárban 2020. május 7-én. Fotó: Ujvári Sándor / MTI)