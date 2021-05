Ennyit térít meg az állam a munkavállalók béréből

Május 31-ig biztosan igényelhetik a pandémia miatt bajba került ágazatok vállalkozásai akár tavaly novemberig visszamenőleg is a dolgozóik után az állami bértámogatást – közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán.

Az állam az érintett munkavállalók bérének 50 százalékát, maximum 251 100 forintot téríti meg az igénylőknek.

Ismeretes, hogy a parlament kedden megszavazta a veszélyhelyzetet őszig meghosszabbító törvényjavaslatot, amelyet éppen azért terjesztettek be, hogy a válság kezelése érdekében továbbra is hatályban maradhassanak a veszélyhelyzeti kormányrendeletek. Vagyis elképzelhető, hogy meghosszabbítják a bértámogatást lehetővé tevő rendeletet is. Az Index megkérdezte erről az innovációs tárcát, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

Az államtitkár kiemelte, hogy továbbra is pályázható a kutatás-fejlesztés-innováció területén dolgozók után igényelhető támogatási forma is. Mint mondta, a magasan képzett kutató mérnökök munkahelyét közvetlenül talán nem fenyegette veszély, de indirekt módon igen, mert azt tapasztalták, hogy a külföldi cégek részéről erőteljes a csábítás. Ezeket a jól felkészült szakembereket itthon kell tartani a magyar cégeknél, ezért a kutatás-fejlesztés-innováció területén dolgozók esetében három hónapig, havi 320 ezer forintot biztosítanak – tette hozzá.

Emellett munkahely-teremtő támogatást is igényelhetnek a vállalkozások. A legnehezebb helyzetben lévők, a 25 év alatti és az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók alkalmazása esetén öt hónapig, havi 100 ezer forintos támogatásra pályázhatnak a vállalkozások.

Az államtitkár kitért arra, hogy a koronavírus-járvány első hullámában mintegy 260 ezer embernek segítettek a bértámogatási csomaggal. Jelenleg mintegy 200 ezer munkavállaló béréhez járul hozzá a költségvetés. Mivel azonban az ágazati bértámogatást ebben a hónapban még lehet igényelni, a vállalkozások munkaerő-támogatása pedig még tartósan igényelhető, ezért tovább emelkedhet az érintettek köre – hangsúlyozta Bodó Sándor. Eddig összesen mintegy 460 ezren kaptak direkt támogatást.

Az ITM államtitkára kitért arra is, hogy a direkt támogatások mellett a Pénzügyminisztérium vagy a Külgazdasági és Külügyminisztérium is ítélt meg beruházásokat támogató forrásokat, azok esetében a fejlesztések eredményeként őriztek meg vagy hoztak létre munkahelyeket.