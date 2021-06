Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde

Jó napon van túl a Budapesti Értéktőzsde, amelynek részvényindexe, a BUX történelmi csúcson zárt kedden, napközben járt 47 ezer pont felett is. Az Indexnek nyilatkozó elemző szerint a pozitív nemzetközi hangulat hajtja a magyar tőzsdét is – például Frankfurtban ugyancsak megdőlt a korábbi rekord. A forint is tovább erősödött kedden: a magyar fizetőeszköz kedden benézett 346 alá is az euróval szemben, amire közel 10 hónapja nem volt példa.