Chiphiány akadályozza a hazai járműipart

A koronavírus okozta sokkot követően a vártnál jobban alakult az autóipar eredménye, a cégek nem mondtak le a beruházásaikról, keresik a munkaerőt, próbálják növelni versenyképességüket és kutatás-fejlesztési kapacitásaikat is. A legjobb helyzetben az alternatív hajtással foglalkozó gyártócégek vannak, bőséges megrendelésállományuk a következő években akár a többszörösére is nőhet. Az új technológiák, a zöld energia hasznosítása, az elektromos- és önvezető autózás, az Ipar 4.0 vívmányainak adoptálása és gyártásban történő alkalmazása soha nem látott lendületet vehet. Nagy lehetőségeket kínál a beszállítói láncok, logisztikai folyamatok újragondolása is Kelet-Közép-Európának, azon belül pedig Magyarországnak, írta a Portfolio.





Szakemberek szerint a koronavírus-járvány arra kényszeríti a magyar járműipart, hogy hihetetlen ütemben alkalmazkodjon a kihívásokhoz. Ebben a nagyon nehéz működési környezetben a pandémia előtti termelési szinteket ugyan sok esetben még nem sikerült elérni, viszont erős kereslet tapasztalható a szektor termékei iránt.