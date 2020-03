Mit jelent Magyarország gazdaságának az autógyárak leállása?

A koronavírus eleve nehéz helyzetben találta az európai autóipart, így a Magyarországon dolgozó cégeket is. A válság teljes hatása attól függ majd, hogy a most kieső termelés végleg elmarad, vagy a későbbiekben pótolható-e, de talán ennél is fontosabb hatás, hogy a járvány mennyire tépázza meg az európai autókeresletet.