Költségvetési csalás gyanújával vitték el a meccsek biztosításával foglalkozó Tóth Csabát

A hvg.hu saját információra hivatkozva még hétfőn közölt cikket arról, hogy hajnalban gazdasági bűncselekmény gyanújával őrizetbe vették velencei ingatlanjában Tóth Csabát. A férfival az Index is készített interjút még 2019-ben, ő a HardGuard Group Security nevű biztonsági cég helyszíni vezetője, és hazai labdarúgó-mérkőzések biztosításával foglalkozik. A hvg.hu azt írja, az ő neve is felbukkant a Borkai-ügyben, a tanúvallomások szerint ő is közbenjárt, hogy kiderítsék, kik próbálták megzsarolni a volt győri polgármestert azzal a videófelvétellel, ahol a politikus egy adriai luxushajón látható egy szexparti aktív résztvevőjeként. A városligeti építkezéseknél is Tóth volt a biztonsági őrök vezetője.

A rendőrségtől úgy értesültünk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt érdemes keresnünk, ám a NAV nem adott tájékoztatást a részletekről, egyben elismerte, hogy eljárást folytat az ügyben.

Egy Tóth Csabához közeli forrástól úgy tudjuk, valóban Velencén vették őrizetbe a férfit, és költségvetési csalással gyanúsítják.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának központjába szállították, szerdán lesz az előzetes tárgyalása, információink szerint nem saját vállalkozásánál, hanem valaki más cégénél elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítják.

Legfeljebb 72 órán át tarthatják őrizetben, tehát szerda éjfélig a NAV Bűnügyi Főigazgatósága nyomozóinak elő kell állniuk olyan bizonyítékokkal, amelyek alapján a bíróság elrendeli az előzetes letartóztatását. Ha nem járnak sikerrel, Tóth Csaba szabadon távozhat.

A NAV jó ideje alaposabban vizsgálja a különböző vagyonvédelmi cégek foglalkoztatási módszereit. Ugyanis bevett szokás, hogy a megbízó egy fővállalkozóval szerződik, az viszont alvállalkozókat alkalmaz, akik sok esetben feketén, bejelentés nélkül alkalmazzák az „ütőembereket”, és nem fizetnek utánuk járulékot. Az adóhivatal rendszeresen szembesül azzal, hogy az ilyen cégek megszegik az áfaszabályokat, és az adóelkerüléssel megkárosítják az államkasszát.

A NAV május végén egy dunántúli család által irányított őrző-védő céghálózatot számolt fel a TEK segítségével.

A cégben nemcsak a bérhez kapcsolódó adókat, járulékokat nem fizették, hanem fiktív számlákkal a fizetendő áfájukat is csökkentették. Ezzel a módszerrel több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, és jelentős piaci előnyt is szereztek a személy- és vagyonvédelmi szektorban.

Mivel a NAV-tól nem kaptunk tájékoztatást Tóth Csaba ügyéről, ezért egyelőre nem lehet tudni, hogy a HardGuard alkalmazottját is egy ilyen ügyben fogták-e meg.

