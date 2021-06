Elon Musk is megirigyelné: elindult a magyar vizslacoin

Elindult Magyarország első mémcoinja, amivel amellett, hogy szerencsés esetben sokat lehet keresni, még adakozni is lehet. Az alapítók ugyanis úgy gondolták, hogy a kriptovaluta tíztrilliós teljes készletének 10 százalékát állatmenhelyeknek adják majd – közölték az Indexszel.

A legelső és legismertebb kriptopénz, a bitcoin óta már számos digitális valuta terjedt el a világon. Nemzetközileg most éppen a kutyás kriptovaluták a divatosak, ezt lovagolta meg a Hungarian Vizsla Inu is. A baráti társaság által alapított virtuális magyar pénz szorzója szerencsés esetben az év végére a mostani árfolyamnak akár ezerszerese is lehet – állítja az egyik alapító.

Kriptovaluták esetében nemcsak duplázásról lehet beszélni, hanem száz- vagy ezerszereződésről

– mondta el az Indexnek Sándor Fábián, aki azt is elárulta, hogy rossz tapasztalatokból jött az ötlet. Minthogy már rengeteg kriptovaluta van a piacon, és jó befektetésnek számít, a nyerészkedő oldalak is megjelentek. A Hungarian Vizsla Inu alapítói belefutottak egy ilyenbe, ez indította el őket ezen a piacon.



Az indulás nem volt könnyű, mert nincs mögöttünk több millió dolláros befektető. Mindenki főállás mellett fordítja most erre az idejét és a pénzét

– mesélte Fábián.



Az azóta már működő mémcoinnak közel 900 holdere van, ami szakemberek szerint jó kezdésnek számít. A vevőknek csak a fele magyar, a többiek nemzetközi szinten vásárolják a magyar tokeneket.



Az alapítók szerettek volna kitűnni a tömegből, és jót is tenni. Így született meg az a gondolat, hogy ez legyen az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet. A céljuk az, hogy létrehozzanak egy kutyabarát kriptoközösséget, és egyúttal a menhelyi állatok életét könnyebbé tegyék, a coinok 10 százalékát különítik el erre a célra.

De addig is, amíg összegyűjtenek akkora összeget, amiből már jótékonykodni lehet, az alapítók saját pénzükből kezdték el az adományozást. Elsőként a törökszentmiklósi Befogad-lak állatmenhely 70 lakója kapott fél tonna száraz tápot a hétvégén.