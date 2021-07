Minden bizonnyal levonta az első járványhullám tapasztalatait a kormány, legalábbis erre utal, hogy a hazai lakosság biztonságos és folyamatos gyógyszerellátásának növelése és erősítése céljából stratégiai gyógyszerlista összeállításával bízta meg Kásler Miklóst és Palkovics Lászlót, amint az a friss Magyar Közlönyből is kiderült.

A 2020-as tavaszi karantén idején igen élénk lakossági érdeklődés kísérte a kétségbeesett kismamák K-vitamin-hiánnyal kapcsolatos posztjait, az erről szóló híradásokat, de az elmúlt évben számos krónikus betegséggel élő magyarnak is gyakori tapasztalata volt, hogy a gyógyszertárban alternatív, de azonos hatóanyagú gyógyszert ajánlottak neki a megszokott, beállított és legfőképpen a receptjén szereplő medicina helyett. Időről időre elterjedt, hogy egy-egy gyógyszerből hiány van, és néha maga Müller Cecília cáfolta, hogy így lenne.

Az elmúlt évben a korábban megszokott okok mellé logisztikai és alkalmanként gyártói oldalon felmerült nehézségek is felsorakoztak, olykor pedig az egyes kormányok blokkolták átmenetileg bizonyos hatóanyagok vagy készítmények exportját esetenként továbbszállítását. Számos gyógyszeralapanyagot – sok más termékhez hasonlóan – Kínában gyártanak, de emlékezetes volt, amikor a remdesivirről terjedt el, hogy hasznos a gyógyításban, de mire az EU-ban engedélyezték, az USA a gyártó háromhavi teljes készletét felvásárolta. Volt olyan eset is, amikor a magyar kormány tiltotta meg például egy klorokin-szulfát-szállítmány exportját a víruspánik idején, amikor még nem lehetett tudni, hogy a koronavírus ellen nem hatásos.

Mivel a kormány már eddig is deklaráltan az egészségügyi termékekből, felszerelésekből való önellátásra törekvést hirdeti, nem meglepő, hogy az Emmi és az ITM vezetőinek az augusztusig összeállítandó lista elemeinek kiválasztásakor arra is tekintettel kell lenniük, hogy az a hazai gyártóhellyel rendelkező gyártók termékeit is tartalmazza. Itt azonban nem áll meg a történet, mivel az egészségügyért felelős miniszter feladatául szabja a friss kormányrendelet azt is, hogy állítsa össze a hiánycikként azonosítható termékek hatóanyaglistáját, az innovációs miniszternek pedig azt, hogy dolgozzon ki olyan iparpolitikai ösztönzőrendszert, amely e hiánycikkek hazai gyártását támogatná.

További újdonság, hogy a stratégiai gyógyszerlistán szereplő készítmények a tervek szerint bekerülnének a közgyógyellátás terhére rendelhető gyógyszerek közé. A határozat ugyanis az ehhez szükséges jogszabályok előkészítésével bízta meg Kásler Miklóst. A stratégiai listán szereplő szerek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított gyógyszerbeszerzéseire kiírt közbeszerzéseknél is kitüntetett figyelmet kapnak majd. Az ellátás idei biztosítása érdekében az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímét ugyanis kilencszázmillió forinttal kell megemelnie a pénzügyminiszternek, jövőre pedig a felmerülés ütemében 1,8 milliárdot szánnak e célra.

