Meddig véd a vakcina? Halljuk a gyártókat!

Magyarországon hatféle koronavírus elleni védőoltás érhető el, és bár sok mindent tudunk róluk, az alkalmazási előiratukban nem találjuk meg, meddig jelentenek védettséget a fertőzéssel szemben. Megnéztük, maguk a gyártók milyen hosszúságú immunitást igazolnak oltóanyaguk esetében. Az antitestszintet egyébként itthon is vizsgálják állami keretek között, erről itt írtuk. Az Index is elvégezte a maga antitest-tesztjét, hat különböző vakcinával beoltott kolléga közreműködésével, íme az eredmény:

AstraZeneca

Az AstraZeneca június 28-án azt írta sajtóközleményében, hogy Vaxzevria nevű vakcinája egy évvel az első oltás után is magas ellenanyagszintet eredményezett a páciensekben. A klinikai vizsgálatokat az Oxfordi Egyetemen végezték, az eredményt a Lancet orvosi magazin közölte. A Covid-vakcina nagyon erős immunválaszt váltott ki, akár az eredeti 12 hetes, akár 45 hetes oltási intervallumot tartották, sőt a 45 hetes intervallum esetén még magasabb is volt az antitestszint. Harmadik ismétlő oltással is próbálkoztak, és hasonlóan jó eredményeket kaptak.

Pfizer

A Pfizer április elsején közölt eredményeket az oltás hatékonyságának időtartamáról. Azokat tudták újravizsgálni, akik részt vettek a klinikai vizsgálatok harmadik, nagymintás fázisában. A gyógyszergyártó bő kilencszáz fős mintán nézte meg, hogy hat hónap elteltével milyen védettséget mutatnak a beoltottak, és azt kapta, hogy a második dózist követően hat hónappal még mindig 91,3 százalékos biztossággal óv meg vakcina a fertőzéstől. A klinikai teszteken a második dózis beadása utáni időszakban 95 százalékos hatékonyságot mutatott az amerikai gyár oltóanyaga.

A vizsgálattól függetlenül a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla a közelmúltban azt nyilatkozta, szükséges lesz a harmadik oltás, hogy meghosszabbítsuk az immunitásunkat.

Moderna

A Moderna hasonlóan reményt keltő eredményekkel jelentkezett április 13-án a The New England Journal of Medicine című lapban: ők is a második dózis utáni hat hónapot vizsgálták kilencven fő részvételével, és a mediánvédettséget nézték. Ez alapján az jött ki, hogy kilencven százalékban hosszú távon is véd a Moderna vakcinája a megfertőződéstől. A hat hónapon túli antitestvizsgálat még tart.

Janssen

A Janssen július 1-jén adott ki egy közleményt egydózisú vakcinája hatásfokáról. A bioRxiv nevű adattárban rögzített tesztadataik azt mutatják, hogy legalább nyolc hónapon át mérhető robusztus neutralizáló antitestszint a páciensekben, emellett a celluláris, más néven T-sejtes immunválasz is tartós és robusztus volt a tesztalanyoknál.

Szputnyik V

A Szputnyik-vakcinát kifejlesztő orosz Gamaleja Intézet vezetője, Alexander Ginzburg még tavaly decemberben nyilatkozta a TASZSZ állami hírügynökségnek, hogy az első oltás után mintegy három-négy hónapig tart majd az immunitás. Idén márciusban arról beszélt, hogy az antitestszint az oltás után négy-öt hónapon belül csökken le nagymértékben.

Tavaly decemberben Ginzburg azt mondta, hogy az AstraZenecával közösen fejlesztett oltóanyag legalább két évig védelmet nyújt majd a SARS-CoV-2-es koronavírussal szemben. Az orosz vizsgálatok még tartanak, hivatalos eredményt még nem adtak ki a Szputnyik V-oltások jelentette védelem tartósságáról.

Sinopharm

A kínai cég nem adott ki semmilyen hivatalos eredményt arról, meddig lehet tartós a védettség a vakcina beadása után. A WHO áprilisban azt írta az oltóanyagról kiadott állásfoglalásban a tudományos bizonyítékok között, hogy nincs adat a hatékonyság időtartamáról, így egyelőre nem lehet tudni, kell-e boosteroltás. Idehaza eközben rohamosan nő azoknak a száma, akik antitestvizsgálattal igazolták, hogy nincs ellenanyaguk a kínai oltás után, legutóbb a Videoton-gyár dolgozóiról derült ki, hogy nekik sincs, sőt T-sejtes immunválaszt sem mértek náluk. Szerbiában ugyanilyen okból már augusztustól adhatják a harmadik adagot, Bahreinben is erre készülnek, az Egyesült Arab Emírségekben pedig klinikai teszteken nézik, milyen hatást vált ki a harmadik adag a Sinopharm-vakcinából.

Oroszország az első állam, ahol július 1-jétől hivatalosan is elkezdik beadni a harmadik adagot az oltóanyagokból, ők a saját fejlesztésű vakcinákat szórják ki. A török egészségügyi miniszter szintén július 1-jén beszélt róla, hogy náluk is hamarosan megkezdődik a harmadik adagos oltási kampány.