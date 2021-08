Csak vaklárma, hogy drágább ételt hoz a futár?

Jó ideje köztudott, hogy augusztus 1-jével véget ér a kedvezményes időszak, ismét 27 százalékra ugrik a rendelt ételekre és a rendelt italok egy részére vonatkozó ötszázalékos áfa.

Ezek után joggal merül föl a kérdés, hogy mindez hoz-e drágulást a vásárlók számára, és ha igen, rövid, illetve hosszú távon mennyivel fizetünk majd többet a futár által kihozott ételekért, italokért?

A 27-ről öt százalékra csökkenő kedvezményes áfát még tavaly november 14-én tette lehetővé a kormány, hogy ennyivel is segítse a koronavírus negatív hatásait megszenvedő vendéglátóhelyeket.

A barátságos ötszázalékos áfával továbbra is élhetnek a vendéglátóipari egységek, amennyiben szolgáltatásnyújtásról van szó, azaz helyben fogyasztanak a vendégek.

Ezzel szemben az elviteles vagy házhoz szállított étel eladása nem számít szolgáltatásnyújtásnak, cserébe termékértékesítésnek, így rájuk már nem vonatkozik az áfacsökkentés.

Minden bizonnyal áremelkedéssel fog járni a hétköznapi vásárlók számára, hogy a munkaerőhiány miatt nőttek a vendéglátóhelyek költségei az elmúlt időszakban, amihez most hozzáadódik az emelkedő áfa. Mindez további problémákat okozhat az iparágban, mert elképzelhető, hogy a fogyasztók kevesebbet vásárolnak a drágulás hatására, ami csökkenti a vendéglátóhelyek bevételeit – vetítette előre az Indexnek Blaumann Debóra, a NetPincér marketingigazgatója.

– fűzte hozzá Blaumann Debóra.

A NetPincér marketing vezetője annyival is árnyalta a képet, hogy szerinte bár elsőre logikusnak tűnhet a magasabb áfakulccsal járó drágább kiszállítás, érdemes belegondolni, hogy az milyen plusz költségekkel jár a helyben fogyasztott ételek szervírozása az online házhoz szállításhoz képest. Legyen szó a felszolgáló személyzet díjairól, a vendégtér amortizációjáról, vagy akár a rezsiről.

Évek óta folyamatos emelkedést tapasztalunk mind a partnereink, mind a megrendelőink számában, ennek köszönhetően a beérkező megrendelések számában is. Ráadásul a szezonalitás, valamint az aktuális kedvezmények és akciók is nagyban befolyásolják a megrendelések alakulását. Éppen ezért nem látjuk, hogy az elmúlt időszak növekedése mennyiben tudható be az áfakulcs korábbi csökkentésnek és mennyiben az egyéb külső tényezők alakulásának