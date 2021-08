Falus András: A kormány a felháborodást is próbálta csitítani a harmadik oltással

Falus András immunológus az Indexnek azt mondta, az, hogy a WHO a világ országaiban tízszázalékos populációs szintű átoltottságot szeretne elérni, csak látszatintézkedés, a Coviddal szembeni nyájimmunitáshoz ennek a nyolc-kilencszeresére lenne szükség. Ezért a világszervezet főigazgatójának mai, budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott tiltakozása a harmadik oltás ellen inkább gesztusértékkel bír. Az MTA professzora a harmadik dózis magyar engedélyezéséről is elmondta nekünk a véleményét.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet etióp származású főigazgatója hétfőn, a Szijjártó Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatón megismételte, amit hónapok óta hangoztat: azok az országok, amelyeknek megfelelő Covid-vakcina-készletük van, halasszák el a harmadik oltás beadását. A főigazgató az egyenlőtlen vakcinaelosztás miatt kéri ezt, hiszen a Föld országainak mindössze a felében még a tíz százalékot sem haladta meg a lakosság átoltottsága – zömmel a harmadik világbeli térségekről van szó. Szijjártó Péter úgy reagált Gebrejeszusz szavaira, hogy egy újabb dózis beadásával nyugodtabban, nagyobb biztonságban lehet várni a negyedik hullámot, ami már a nyakunkon van.

A WHO minden fronton próbál harcolni a vakcinairigység, vagyis az egyenlőtlen elosztás ellen, egy múlt szerdai sajtótájékoztatón Mike Ryan, a szervezet sürgősségi programjának ügyvezetője egyenesen úgy fogalmazott a harmadik adag oltóanyag beadásáról:

„ezzel tehát most azt tervezzük, hogy plusz mentőmellényt dobunk azoknak, akiknek már amúgy is jutott egy, miközben hagyjuk megfulladni azokat, akiknek egyetlenegy sem jutott még. Ez a valóság.”

Gebrejeszusz üzenete Budapesten azért is üt nagyobb erővel, és Szijjártó Péter is ezért reagált rögtön a főigazgató nyilatkozatára, mert a magyar kormány augusztus 1-jétől elsőként tette lehetővé, hogy az oltóorvosok beadják a harmadik vakcinadózist. Ezt maga Orbán Viktor közölte július 16-i Kossuth rádiós interjújában, és azt is elmondta, megoszlanak a vélemények a harmadik oltás szükségességéről, a WHO aznap hajnali közleménye is pontosan ezt sugallta. A miniszterelnök viszont azt mondta, mivel nincs olyan szakvélemény, amely szerint árt a harmadik adag vakcina, és növeli a biztonságérzetet, ezért nem zárják el az emberek elől. A kormány döntésében fontos szerepet játszhatott, hogy Magyarországon rengetegen jelezték – főképp a hatvan év felettiek –, hogy a kínai vakcina beadása után nem termelődött ellenanyaguk.

A WHO-főigazgató szavainak tükrében felmerül a kérdés, hogy a vakcinával magas szinten ellátott Magyarországon jó döntés volt-e elkezdeni kiszórni a harmadik adagokat. Falus András immunológus, az MTA rendes tagja az Indexnek azt mondja, bizonyos csoportok esetében nem lehetett másképp tenni.

Itthon a harmadik oltást a többi között azért is engedélyezte a kormány, hogy csillapítsa a felháborodást, ami a kínai vakcina hatásossága miatt tört ki. Ferenci Tamással, Sarkadi Balázzsal, összesen hat szakemberrel összeállítottunk egy tanulmányt a harmadik oltás beadására vonatkozó hazai eljárásrendről, s ebben benne volt az is, amit a kínaiak is előre jeleztek: a hatvan év felettieknek, mivel nem vonták be őket az előzetes vizsgálatokba, nem ajánlják a Sinopharm-vakcinát. Az itthoni eredmények meg is mutatták, miért volt hiba a használata: a hatvan év felettieknek semmilyen vagy kevés ellenanyaga termelődött, nyolcvan év felett pedig az ötven százalék járt így

– ecsetelte Falus András. Azt sem tartja szakmailag megalapozottnak, hogy az országos tiszti főorvos kijelentette, a háziorvosoknak kell eldönteniük, kinek milyen harmadik oltást javasolnak. Szerinte ezzel magukra hagyták a háziorvosokat, ami szakmaiatlan döntés volt.

Akiknek az immunológus szerint mindenképp meg kell kapnia Magyarországon a harmadik oltást, azok a

kínai vakcina beadása után kevés vagy semmilyen ellenanyag-termelést nem mutató páciensek,

illetve azok, akik bármilyen okból immunhiányosak, autoimmun- vagy egyéb betegségben szenvednek, esetleg olyan gyógyszerkúrán vannak, amely elnyomja az immunválaszt.

Hozzátette, a negyedik hullám közeleg, a delta-variáns olyan mértékben képes már terjedni, mint a bárányhimlő, így akik nincsenek beoltva, komoly életveszélyben vannak. Szerinte hamarosan kiderül, hogy az augusztus 20-i tűzijáték, amelyet rengetegen néztek élőben az utcákon, megteszi-e a hatását a járvány terjedésében, emellett szerinte az iskolakezdés lesz majd az a pont, ami hatalmas mértékben megnövelheti a fertőzöttek számát.

Tragikus helyzet

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hétfői nyilatkozatáról, miszerint a harmadik oltást halasszák el, hogy a harmadik világnak legyen elég vakcinája, Falus András úgy vélekedik: tragikus, amire a főigazgató utal. A WHO a tízszázalékos átoltottságot szeretné ezzel elérni a legszegényebb országokban, ami látszatintézkedés, legfeljebb gesztusértéke van, hiszen a delta-variáns terjedésével egyre emelkedik a nyájimmunitás küszöbe, az egyes országok populációjának nyolcvan-kilencven százalékát kellene beoltani ehhez. A Covax-kezdeményezés, amely a Covid-elleni eszközökhöz, a vakcinákhoz való világszintű hozzáférést könnyítené, szerinte nagyszerű kezdeményezés, több mint 160 ország csatlakozott hozzá, de a WHO-nak nincsenek jogi és anyagi eszközei ahhoz, hogy áttörést tudjon elérni a szegény országok vakcinabeszerzésében.

Természetesen nem Magyarország az egyetlen, amely döntött a harmadik oltás beadásáról. Izrael júliustól elsőként alkalmazta a harmadik oltást (a Pfizerét) – a Covidnak jobban kitett csoportoknál, ötven év felett.

Európa kis részében teljesen eltérő időpontokban indult a harmadik oltás beadása, a többség pedig kivár – mindezt a Politico összegezte:

Ausztriában október 17-től minden 18 év feletti megkaphatja, főképp azok, akikre nagyobb veszélyt jelent fizikai állapotuk, betegségük miatt a Covid, vagy AstraZeneca-vakcinát kaptak;

Belgiumban azok kapnak harmadik adagot, akik gyengébb immunrendszerrel rendelkeznek, például a rákbetegségben szenvedők, a transzplantáción átesettek vagy a HIV-betegek;

Litvániában augusztus eleje óta adják be a harmadik adagot az immunszupresszió alatt állóknak, később bárki felveheti az oltást;

Luxemburgban szintén a fent felsorolt, immungyenge emberek kaphatják kizárólag a harmadik oltást – augusztus óta;

Szlovénia is oltja az immunszupresszív betegeit;

ahogy Szerbia is, augusztus közepe óta.

Mindenhol a Pfizer–BioNTech vakcináját adják be, kivéve Szerbiát, ahol az orosz és a kínai vakcina is elérhető.

Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Csehországban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Görögországban, Lettországban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovákiában, Spanyolországban még nem döntötték el, hogy lesz-e boosteroltás.

Franciaország, Németország, Írország, Málta, Svédország, az Egyesült Királyság szintén kivár, de szeptemberben vagy októberben tervezik beadni a harmadik adag oltóanyagot.

Majdnem egy hónappal a magyar döntés után az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhivatal (FDA) is engedélyezte a harmadik oltást, a kampány a tengerentúlon szeptember 20-tól kezdődik. Az amerikai járványügyi központ (CDC) azoknak javasolja, akiknek valamilyen okból gyengébb az immunrendszerük – ilyenek például a rákterápiában részt vevők, akiknek létfontosságú szervét átültették, és emiatt immunszupresszióban részesültek, vagy a HIV-betegek.

Hogy mi az oka annak, hogy Európa nagy részében még mindig nem javasolják a harmadik dózis beadását, és az USA-ban is csak szeptember végétől kezdődik az új oltási kampány? Falus Andrásnak erre az a válasza, hogy a várakozó állásponton lévő országokban minden valószínűség szerint úgy látják a szakemberek, hogy az első két dózis kiváltotta immunitás még mindig tart, és még akár hónapokig tarthat. Ebből kiindulva pedig a harmadik oltás nem képes azt az átütő hatást kiváltani, mint amit remélnek tőle.

(Borítókép: Megkapja egy lakó a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty vakcina harmadik, emlékeztető adagját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jánoshalmi idősek otthonában 2021. augusztus 17-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)