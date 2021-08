Harmadik oltás: a WHO főigazgatója halasztásra kérte Magyarországot

Budapestre látogatott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója – írja az MTI. A világszervezet vezetője azt kérte, hogy halasszák el a harmadik oltások beadását.

A találkozón Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz köszönetet mondott a magyar kormánynak a vakcinák adományozásáért, illetve Karikó Katalinnak úttörő munkájáért. Továbbá figyelmeztetett, hogy az oltóanyagok méltánytalan eloszlása termékeny táptalajt nyújt a vírus terjedéséhez. Bár az MTI-tudósításba nem került be, de ezzel összefüggésben Gebrejeszusz azt kérte, hogy halasszák el a harmadik dózis beadását.

A harmadik oltások beadását el kell halasztani és ehelyett azokban az országokban kellene növelni az átoltottságot, ahol egyelőre csak a lakosság 1-2 százaléka kapta meg a vakcinát

– mondta a WHO-főigazgató a Reuters tudósítása szerint. Gebrejeszusz egyébként korábban ugyanezt kérte augusztus elején megfogalmazott üzenetében.

Mindehhez most hozzátette: akiknek krónikus betegségből adódóan gyengébb az immunrendszere, valóban célszerű lehet beadni a harmadik oltást, bár egyelőre a tudósok közt sincs konszenzus azzal kapcsolatban, hogy valóban növeli-e a védettséget.

Gebrejeszusz kitért arra is: a WHO arra törekszik, hogy szeptember végére minden ország beoltassa a lakossága legalább 10 százalékát, év végére 40 százalékát, a jövő év közepére pedig 70 százalékát.

EDDIG MINDÖSSZE A VILÁG ORSZÁGAINAK FELÉBEN HALADTA MEG A 10 SZÁZALÉKOT A LAKOSSÁG ÁTOLTOTTSÁGA.

Szijjártó Péter mindeközben arról beszélt: mára egyértelművé vált, hogy lesz negyedik hullám, de egy újabb dózis beadásával nyugodtabban, nagyobb biztonságban lehet erre várni. A járvány egyszerre támad egészségügyi, gazdasági és társadalmi fronton, és ha az ország nem lesz elég védett, akkor komoly károkat tud okozni mindhárom területen – mondta a külügyminiszter.

Hogy a háromfrontos támadást ki tudjuk-e védeni, hogy ne kelljen zárnunk és újabb súlyos korlátozó intézkedéseket bevezetnünk, az bizony a jelenleg oltatlan embereken múlik

– hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy akik az immunizáció vagy egyes vakcinák ellen hergelnek, azok kiszolgáltatják Magyarországot a negyedik hullám károkozásának.

A külügyminiszter hozzátette, a világjárvány kitörése óta a WHO főigazgatója a szervezet mindössze három tagállamát látogatta meg kétoldalú alapon, most harmadikként Magyarországot. „Ennyit a magyar járványkezelés elszigeteltségéről, ennyit a rólunk alkotott nemzetközi egészségügyi véleményekről” – mondta, hozzátéve, hogy Gebrejeszusz tartja a nyitóelőadást is a magyar nagykövetek éves konferenciáján.

A külügyminiszter úgy vélekedett, hogy számos nemzetközi szervezet kudarcot vallott a világjárvány kezelése során, mégpedig azért, mert azt egy geopolitikai-ideológiai háború megindítására használták fel, eközben viszont a WHO, amely mindvégig emberéleteket akart menteni, és ellen tudott állni a külső nyomásgyakorlásnak, „jelesre, sőt kiválóra vizsgázott”.

A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország továbbra is támogatja a WHO munkáját: a szolidaritás jegyében eddig több mint másfél millió vakcinadózist adott eddig át más országoknak, és ilyen segítségre a kormány a jövőben is készen áll majd, amennyiben az nem veszélyezteti a magyar oltási program sikerességét.

A WHO vezetője és Szijjártó a találkozón együttműködési megállapodást írtak alá a világméretű humanitárius válságok elleni együttműködés előmozdításáról, a sürgősségi orvosi ellátás megerősítéséről és a jól felkészült, fenntartható és ellenálló helyi képességek fejlesztéséről.