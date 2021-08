Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerdán azt kérte, hogy szeptember végéig sehol se adjanak be harmadik oltást.

Gebrejeszusz a kérést azzal indokolta, hogy világszerte rengeteg embert még egyetlen alkalommal sem sikerült beoltani, szerinte a harmadik oltás helyett inkább az ő megvédésükre kellene koncentrálni az erőfeszítésüket.

Megértem azt, hogy a világ kormányai meg akarják védeni a saját népességüket a delta-variánstól. De azt nem fogadhatjuk el, hogy azok az országok, amelyek már így is a legtöbb vakcinát használták fel, most még ennél is többet akarnak felhasználni

– mondta Gebrejeszusz.

A WHO adatai szerint a magas átlagjövedelemmel rendelkező országok idén májusig százlakosonként mérve ötven dózist adtak be, mostanra pedig nagyjából minden lakosra jut már egy dózis, még úgy is, hogy nagyon sokan nem jelentkeztek az oltásra.

Gyorsan változtatnunk kell a politikánkon. A vakcinák többségének most már nem a magas, hanem az alacsony jövedelmű országokba kellene megérkeznie

– fogalmazott a WHO vezetője.

Magyarországon már augusztus elsejétől kezdve lehet jelentkezni a harmadik oltásra, de néhány másik országban is megkezdték az újabb dózisok beadását. Máshol pedig szintén kilátásba helyezték, hogy a közeljövőben jöhet az újabb oltás, Németországban például szeptember elején kezdenék meg az újabb kört.