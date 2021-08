Kiszállt az állam a Dunaferrből

Került vevő a magyar állam 0,0004 százalékos, ISD Dunaferr Zrt.-beli részesedésére kiírt aukción – írta a Napi.hu. A mindössze hatnapos licit augusztus 24-én zárult, a 103 darab, 1130 forintos névértékű részvénypakkért a nyertes ajánlat 2 201 000 forintra szólt.

Ez azt jelenti, hogy az utolsó fél napban eldurvult a licit. A részvényeket ugyanis 10 ezer forintos kikiáltási áron hirdették meg, az értékesítésről először hírt adó G7 szerint pedig kedd délután még 12 ezer forint volt a legjobb ajánlat a teljes pakettért. A végső leütés azonban már részvényenként 21,3 ezer forintos ajánlatra érkezett. Az ajánlattevő személyét nem tünteti fel az elektronikus árverési portál.

A szerencsés licitáló azonban nincs könnyű helyzetben, mivel a cég ellenőrzéséért már-már fizikailag és jogi úton is csatározó tulajdonosi köröknek mostanra sikerült abba a helyzetbe manőverezniük magukat, hogy hivatalosan, legalábbis a cégjegyzékben elfogadottan nincs igazgatósága az acélipari turbulenciák miatt egyre nagyobb bajban lévő vállalatnak. Márpedig az adásvételre a cég vezetésének is áldását kell adnia. Épp ezért rendeltek ki ideiglenes állami vagyonfelügyelőt a vállalathoz, amint azt korábban az Index is megírta. További fejlemény, hogy hétvégi sajtóhírek szerint az orosz Matalloinvest bánya- és acélipari cég folytat tárgyalásokat a dunaújvárosi acélmű megvásárlásáról az orosz állami fejlesztési bankkal, a Vnyesekonombankkal. Mivel utóbbi a Steelhold Ltd. több mint 50 százalékát birtokolja, ha az ügyletet nyélbe ütik, akkor a Dunaferrnek is új nagytulajdonosa lehet.

Az állam kilépése pedig akár ezt a tulajdonosváltást is megkönnyítheti. Azt viszont biztosan sikerül elkerülni ezzel a lépéssel, hogy az elmúlt években folyamatosan a működő- és fizetőképesség határán billegő, Dunaújvárosban és környékén mintegy ötezer embert foglalkoztató vállalat megmentése érdekében állami beavatkozás szükségességét sürgethesse bárki is.

(Borítókép: Egy kohász mintát vesz a folyékony vasból tűzálló öltözékben, csapolás közben az ISD Dunaferr Zrt. nagyolvasztójában, Dunaújvárosban 2012. május 4-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)