Chatbottal küzdenek a meddőség ellen

A meddőséggel kapcsolatban rengeteg a kérdés, de sokak nem merik feltenni ezeket: ezért anonim elven működő chatbot segíti mindazokat, akik „személytelenül” szeretnének tájékozódni a gyermekvállalással kapcsolatos problémákról. A Merck megbízásából fejlesztett Családért.hu Info Centert szerdán mutatták be Budapesten – olvasható a közleményükben. Mint írják, az alkalmazás jelentős lépés afelé, hogy az érintettek időben hozzájussanak ahhoz a vizsgálati és terápiás segítséghez, amely az állami finanszírozásnak köszönhetően immár széles körben ingyenesen áll a meddőségi problémával küzdők rendelkezésére.

Magyarországon ma minden hetedik párt érinti a meddőség problémája, amelyet a szükséges vizsgálatokkal és a lehetséges kezelésekkel kapcsolatos információhiány is súlyosbít.

Készítettek egy felmérést is, amiből kiderül, hogy a megkérdezettek mindössze 12 százaléka véli úgy, hogy egészségügyi problémák állhatnak a gyermekáldás elmaradásának hátterében, 81 százalékuk pedig nem is gondolt a szűrésre, 8 százalékuk gondolt ugyan, de végül nem ment el ilyen vizsgálatra. Sokan ugyanis „nem mernek” vagy nem akarnak orvoshoz fordulni, pedig az idő nem nekik dolgozik: a nők esetében 35 év felett egészségügyi okok nélkül is jelentősen csökken a teherbe esés esélye. A fejlesztők szerint ezért vár jelentős szerep az éjjel-nappal anonim módon igénybe vehető Családért.hu Info Centerre, amely egyszerű, közérthető módon válaszolja meg az érintettek kérdéseit, onnantól kezdve, hogy mikor érdemes meddőségre gyanakodni, egészen odáig, hogy milyen vizsgálatokra lehet szükség, és milyen kezelések érhetőek el ma Magyarországon.

Magyarországon az élveszületések száma – a tendenciát tekintve – 1978 óta csökken. Ezt a monoton visszaesést csak kisebb fellendülések szakították meg – például 2003-2005 vagy 2013-2014 között, amikor a gyorsuló gazdasági növekedés bátrabb családbővítésre ösztönzött –, de tartós trendforduló nem következett be. Miközben a népesség fenntartásához páronként legalább két gyermekre lenne szükség, a valóságban a reprodukciós korban lévő (18-50 év közötti) párok 39 százaléka gyermektelen, 25–25 százalékának egy, illetve két gyereke van, 7 százaléka három, négy százaléka pedig négy gyereket nevel – vagyis a döntő többség kettőnél kevesebb gyermeket vállal. A teljes termékenységi arányszám (a szülőképes korú nőkre vetített gyermekszám) az elmúlt évtizedben valamelyest emelkedett: 2016-ban az 1,49-es szint körül stagnált, de 2020-ban 1,55-re nőtt – az elérendő cél a 2 fölötti érték lenne.