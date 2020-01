Megjelent az ingyenes meddőségi kezelésekről szóló rendelet

Az utolsó pillanatban, a február elsejei határidő előtt két nappal megjelent a Magyar Közlönyben az ingyenessé váló meddőségi kezelésekre vonatkozó rendelet. A gyógyszerek ingyenességéről szóló módosított jogszabályokat még várják a meddőségi klinikák, ahol egyelőre tanácstalanság uralkodik arról, mit tudnak majd mondani február 1. után a hozzájuk forduló pácienseknek.

A Magyar Közlöny január 30-i számában jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról. Ezek a módosítások teszik lehetővé, hogy a nemrég államosított meddőségi központok, és a meddőségi kezeléseket végző kórházak, egyetemi klinikák a hozzájuk forduló párok számára teljesen ingyenesen végezzék a vizsgálatokat, a szűrést, a beültetést.

Orbán Viktor a január 9-i Kormányinfón jelentette be, hogy a népességfogyás megállítása érdekében ingyenessé teszik a meddőségi kezeléseket. A kormány decemberben hat privát meddőségi klinikát vásárolt meg. A miniszterelnök bejelentése szerint eltörlik az eddigi teljesítménykorlátozást (TVK), így a megvásárolt intézetek és bizonyos állami kórházak volumenkorlát nélkül számolhatják el a beültetéseket. Miután bőven voltak kihasználatlan kapacitások, az intézetek a korábbinál jóval több ilyen kezelést tudnak majd elvégezni, és a remények szerint nem lesznek várólisták.

A most megjelent rendelet szerint a következő intézetek végezhetnek ingyenes és korlátozás nélküli meddőségi kezeléseket:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest

Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest

Zavart okozott, hogy Novák Katalin Emmi-államtitkár és Kásler Miklós is azt mondta karácsony előtt, hogy már január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek. Ezután az Emmi azt közölte, csak június elsejétől várható az ingyenesség, mire Orbán Viktor elrendelte, hogy már február elsejétől legyenek ingyenesek a kezelések és a gyógyszerek.

A meddőség kezelésére használt gyógyszerek most is 90 százalékos állami támogatást élveznek, de így is 100 ezer forintba kerülhetnek. Ha az ezekre vonatkozó rendelet is megjelenik, a gyermeket vállaló nők ezekhez is teljesen ingyen juthatnak hozzá.

Egy forrásunk arra hívta fel az Index figyelmét, hogy ha minden rendelet megjelenik, a kijelölt meddőségi klinikákhoz forduló párok valóban teljes ingyenességet élvezhetnek a folyamat elejétől a legvégéig. Többé nem lesz szükség arra, hogy a vizsgálatok egy részét állami kórházban, a másik részét az orvos magánrendelőjében vagy magánklinikán, sok pénzért végeztessék el.