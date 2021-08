Csaknem 60 százalékkal nőtt a 4iG árbevétele

Jelentősen, csaknem 60 százalékkal megugrott a 4iG árbevétele 2021 első hat hónapjában, sőt az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény is több mint 30 százalékkal nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest – írja az MTI a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) hivatkozva.

A konszolidált jelentés szerint a féléves nettó árbevétel 20,19 milliárd forintról 32,12 milliárdra, az EBITDA 1,36 milliárdról 1,77 milliárdra nőtt.

Ugyanakkor az adózott eredmény 774,89 milliárd forintról 492,3 milliárdra csökkent. Ezt a 4iG a működési, adó- és kamatköltségek emelkedésével, valamint az előkészítés alatt álló akvizíciók ráfordításaival magyarázza. Az informatikai cég szerint a tulajdonába kerülő társaságok konszolidációja ellensúlyozza majd a negatív hatásokat.

A vállalat továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik, ráadásul a jövedelmezősége is javult, mivel a részvényenkénti eredmények is bővültek.

A növekedési stratégia révén 75 százalékos tulajdont vásárolt a Hungaro DigiTel Kft.-ben, de megszerezte a Poli Computer PC Kft.-t és a Digi Csoport magyar érdekeltségeit is, valamint bejelentették az első nemzetközi tranzakciókat is.

A jelentés szerint a 4iG az informatika minden területén az első számú magyarországi rendszerintegrációs lehet 2022-ben, sőt a térségben is jelentős szerephez juthat.