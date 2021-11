Rezsikedvezményt kapnak a kisvállalkozások

A megfelezett iparűzési adó igénybevételére jogosult kisvállalkozások – maximum 10 fős létszámig és 4 milliárd forintos éves árbevételig – beléphetnek az egyetemes szolgáltatási körbe, ami azt jelenti, hogy ők is a rezsicsökkentett árat fizetik – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. Még nem világos, de valószínűsíthető, hogy az árampiacra gondolhatott a tárcavezető, mivel a januártól induló árampiaci évre vonatkozó szerződéskötés ezekben a hetekben zajlik. Mindenesetre

ez igen nagy irányváltás a kormány hozzáállásában, mivel sok tízezres fogyasztói kört érinthet.

Igaz, azt korábban a minimálbér-tárgyalások során a munkaadói érdekképviseletek kijelentették, amikor az iparűzési adó kedvezményt ajánlotta a kormány a közel 20 százalékos emelés egyik kompenzációs lehetőségeként, hogy a 3 ezer legnagyobb hazai vállalkozás nem tartozik ebbe az ipa-kedvezményezett körbe.

A múlt héten még csak egyes szektoriális kedvezmények megfogalmazásáról beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor az ipari felhasználók által esetleg igénybe vehető támogatás lehetőségéről kérdezték, illetve arról, hogy az önkormányzati és az egyházak által fenntartott közérdekű szolgáltatásokat végző intézmények számára adott a lehetőség a visszatérésre ebbe a körbe. Továbbá említette azt is, hogy a hirtelen kedvezményes áron áramot kapó fogyasztók tömege miatt fel kell mérni, hogy ez mekkora veszteséget okoz majd az állami tulajdonú MVM-nek, amelyet az államnak kell majd megtérítenie.

A villamosenergiáról szóló törvényben egyébként kétféle árszabás vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körben kiszolgálható ügyfélkörre. Az egyik a lakosságra vonatkozik, a másik a közfeladatot ellátó közintézményekre, illetve a mostani döntés után a kisvállalkozói körre. Gulyás Gergely szerint egyébként

a kkv-kra vonatkozó döntésnek nincs határideje, mivel jelenleg senki sem tudja, mikor csillapodhat az energiapiaci válság.

Amint azt a Portfolio idézi, a 4/2011-es NFM-rendelet 2. melléklete szerint a nem-lakossági kör jelenleg 30,4-31,02 forint/kWh áron kaphatja az A1 kategóriába tartozó áramot. Az kérdéses, hogy a most kibővülő igénylői kör számára is ezen a szinten marad-e a kedvezményes áramár, vagy pedig emelnek rajta, és ha igen mennyi. De még ha emelnek is rajta, a jelenlegi 60-70 forintos kWh-s piaci árnál várhatóan még így is olcsóbb lehet a kedvezményezetti körnek.