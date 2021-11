Vászonra vitték a bitcoin titokzatos szülőatyját

Míg a befektetői közösség bitcoin-lázban ég, a művészvilágot is inspirálja a kriptopiac, és a legismertebb eszköz elindítója. Amellett, hogy Anton Molnar nemrég a valójában ismeretlen Satoshi Nakamotót vászonra vitte, a művész elindította egyetlen NFT-jét (non fungible token – nem helyettesíthető token), amire a magyar kriptoközösség is licitálhat az OpenSea.io aukciós oldalon – közölte a Dlabs. A „Netuddki!” NFT a fizikai műtől teljesen független utat jár be, míg az olajfestményt november 23-án leplezik le Budapesten.

„A blokklánc technológia napjainkban hódítja meg a kortárs művészetet, így nem csupán pénzügyi-, hanem befektetői forradalmat is generál. Akkor mégis miért csupán a Satoshi portrémról születhet egyedül NFT digitális mű? A válasz egyszerű: ahogy az életem, úgy az alkotásaim is egyediek és megismételhetetlenek, s ez nem lehet másképp a digitális kéznyomom esetében sem!” – idézi a közlemény a Párizsban élő magyar képzőművészt.

Anton Molnar képeit művészeti alapítványok és híres magángyűjtők (Cindy Crawford, Jacques Chirac) is szívesen vásárolják, illetve nagyvállalatok (Louis Vuitton, Moët & Henessy) megrendelésére is szokott festeni. Művei Picasso, Andy Warhol, Marc Chagall és Jasper Johns alkotásai között szerepeltek tokiói árveréseken.