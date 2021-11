Közeleg a karácsonyi roham, 60 ezer forintot ér egy oltás a magyar drogériában

Ösztönözni szeretnék az oltakozást, ezért több mint 100 millió forintot fizet a koronavírus elleni védőoltást felvevő dolgozói számára a Rossmann – derül ki a cég szerkesztőségünk részére eljuttatott közleményéből.

A drogérialánc ügyvezetése minden dolgozóját a koronavírus elleni oltás felvételére ösztönzi, különösen azokat az értékesítésben és logisztikában dolgozó kollégákat, akiknek nincs lehetősége az otthoni munkavégzésre – írták. Hozzátették, mindazonáltal az oltást egyelőre nem kívánják kötelezővé tenni, azonban a karácsonyi roham közeledtével külön is fontosnak tartják az oltakozásra buzdítást.

Bátorítjuk minden kollégánkat, hogy vegye fel az oltást, és ezúton is köszönetet mondunk minden olyan munkatársunknak, akik felelősen döntve, a maguk és a munkatársaik, valamint a vásárlók védelme érdekében már beoltatták magukat. Őket, valamint minden olyan raktári és bolti dolgozót, aki december 15-ig felveszi legalább az első oltást, 60 ezer forintos extra juttatásban részesítünk

– közölte Flórián László, a drogériahálózat ügyvezető igazgatója.

Mint megírtuk, több magyarországi vállalat vezette be a kötelező koronavírus elleni oltást, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter október végén bejelentette, hogy a munkaadó kötelezheti az alkalmazottakat az oltás felvételére.

A magyar biofinomító üzem igazgatója néhány napja jelentette be, hogy a cég november 15-től szintén bónuszt vezetett be a vállalt koronavírus elleni oltások után – az érintett cég éppen a kötelező oltást is előírta. Arról, hogy az alkalmazottaknak mennyit ér egy vakcina, itt írtunk bővebben.