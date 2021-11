Bige László szerint az agrárminiszter félrevezeti a magyar gazdákat

A Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa azt írja, hogy éppen az agrártárca vezetőjének és munkatársainak a megtévesztő kommunikációja miatt azok a termelők, akik még nem szerezték be a szükséges műtrágyát, december elején nagyon rosszul fognak járni. Elsősorban azért, mert lényegesen drágábban fognak hozzájutni. Másodsorban azért, mert nem biztos, hogy lesz elegendő. Bige László ezt az alábbiakkal magyarázza:

Attól függ a gazdáknak a műtrágya ára, hogy mennyire lesz hideg és mennyi ideig. Ha lekötötték volna a termelők a műtrágyát korábban, akkor biztosítva lenne az ára is Európában.

Majd így folytatta:

Majd reagált azokra a vádakra, hogy cége megkárosította volna a gazdákat a magas műtrágyaárakkal, illetve hogy kiszorították volna az importot az országból:

A Pétisó (CAN) európai ára a Fertecon független statisztikai irodája szerint tonnánként 610–625 euró. Kikötőben, hajóban, ömlesztve a nagykereskedők részére. A végfelhasználói ár big bag-be csomagolva, német régióban tonnánként 700–750 euró között van. A Benelux és a skandináv államokban 750–800 euró a tonnánkénti ár. Anglia és Franciaországban ennél még magasabb. Mi ehhez képest ma tonnánként 585 eurós áron szállítjuk csomagolva a végfelhasználók udvarára.

Utána így ír Bige László:

Ön azt állítja, hogy nem akarunk a magyar termelőknek műtrágyát eladni csak egy nap ebben az évben. Ehhez képest a valóság az, hogy mi minden nap adunk el műtrágyát a magyar gazdáknak. Idén novemberben 129 479 tonnát értékesítettünk magyar termelők részére, többet, mint az egyhavi gyártási kapacitásunk. Az is igaz, hogy decemberben egynapos akció keretében fogunk eladni műtrágyát, az úgynevezett Black Friday akció keretében, ahogyan azt már a korábbi években is tettük. Ezen a napon meg lehet venni a 2022 év első öt hónapjára a teljes műtrágya gyártási kapacitásunkat. Kell, hogy tudja, hogy mi azért gyártunk műtrágyát, hogy eladjuk, elsősorban a magyar termelőknek. Azzal is tisztában kéne, hogy legyen, hogy a politika megtévesztő kommunikációja a gazdákat hátráltatja a döntésben, ami azért jelentős probléma, mert logisztikai keresztmetszetek miatt nem lehet szezonban annyi árut megmozgatni, amennyire szükség lesz. A mi felméréseink szerint Magyarországnak szüksége van még 800-900 ezer tonna nitrogén típusú műtrágyára. A Nitrogénművek termelési kapacitása maximum 120 ezer tonna/hó. Tehát jelentős importra van szükség. Ennek lehetőségét ma nem látom biztosítva.