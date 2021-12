Pillanat, éppen a behajtómmal chatelek!

Az amerikai jogalkotás a hetekben lehetővé tette, hogy az adósságbehajtók a közösségi médián keresztül is felkereshessék az adósokat. Bár nem a megszokott jogi kereteken belül, de erre itthon is lehetőség nyílhat.

Az Amerikai Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) jelentése szerint a háztartások adóssága az idei harmadik negyedévben először haladta meg a 15 ezer milliárd dollárt – adta hírül novemberben a CNN. Az előző évhez képest 6,2 százalékot nőtt az amerikaiak adóssága. Azonban nem csak a mértéke nőtt idén, az azokat érintő jogszabályok is bővültek, így karácsony előtt rossz hírt kaptak az amerikai adósok:

a helyi fogyasztóvédelmi hatóság új rendelete alapján az adósságbehajtók már a közösségi médián keresztül is kapcsolatba léphetnek az adósokkal az Egyesült Államokban.

A megkeresésnek azonban privátnak kell lennie, nem lehet például nyilvánosan posztolni valaki Facebook-falára, vagy kommentelni az Instagram-képe alá.

A telefonos kapcsolattartásra vonatkozó szabályok is változtak, mostantól legfeljebb hetente két hívás érkezhet az adósságbehajtóktól egy adott adóssággal kapcsolatban. Ezzel ellentétben a közösségi média esetében nincs megszabva, hányszor küldhetnek privát üzenetet. De mi a helyzet Magyarországon? Hamarosan Messengeren chatelhetünk mi is a végrehajtókkal?

A magyar jog más alapokra épít

„Az amerikai pénzügyi rendszer máshogyan van felépítve, mint Magyarországon” – kezdte az Indexnek Rónai Péter, amerikai–magyar jogász. Az Egyesült Államokban ugyanis a vásárlók nagy része hitelre támaszkodik, és pontrendszer alapján vannak értékelve: minden embernek van egy numerikus pontszáma, és amennyiben az nem ér el egy adott szintet, az illető csak készpénzzel tud gazdálkodni. Ezért van, hogy ott sokkal nagyobb szerepet játszik az adósságbehajtás, mint hazánkban, kevésbé bankközpontú felépítésben.

Ugyan Amerikában egy tanfolyam is elég ahhoz, hogy valaki végrehajtó legyen, az önálló magyar bírósági végrehajtóknak jogi diplomával kell rendelkezniük, és kizárólag jogszabályi előírásoknak megfelelően cselekedhetnek. Az Ügyfélkaput, a Hivatali Kaput és a postai címet használhatják a felkereséshez, illetve az adós beleegyezésével telefonon is felvehetik a kapcsolatot.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztatója szerint az e-mail nem megfelelő formátum, ugyanis ott a személyek nem azonosíthatóak, a végrehajtókat pedig titoktartási kötelezettség terheli.

A magyar végrehajtási folyamat a tartozások behajtásának utolsó lépése, amely során az adós bármikor segítséget kérhet a végrehajtójától. Az igazságügyi szakember tájékoztatást nyújt a jogi folyamatokról, és szerepe eleinte a kommunikációban és a kapcsolattartásban merül ki. A vagyontárgyak lefoglalása és azok értékesítése csak akkor jön szóba, amennyiben az adós a követeléseknek nem tesz eleget. Egészen az árverés megindításáig lehetőség van részletfizetésre.

Azonban a hitelezőknek akad egy másik lehetősége, ahol nem a végrehajtási jogszabályok uralkodnak.

A követeléskezelő cégek kibúvók lehetnek

A követeléskezelő cégek eltérő szabályok alapján működnek, mint a hivatalos bírósági szervek: ezek a gazdasági társaságok úgy járhatnak el az adóssal szemben, mint bármelyik magánszemély. Azonban az MNB ajánlásaira figyelemmel kell lenniük. Kiss D. Csaba ügyvéd szerint ezért a közösségi médián keresztüli megkeresést nem tiltja semmi, ha az egyébként az adatvédelmi szempontoknak megfelel.

Így a megbízott cég a Messengeren keresztül is szabadon megkereshetne minket. Farkas Gyula, a Nemzetközi Követeléskezelő ügyvezetője úgy látja, hogy egy ideig erre még nem lesz példa. Ugyan a követeléskezelők jelenleg is kommunikálnak az adósokkal e-mailen keresztül, a közösségi média használata nem elterjedt Európában. Az elmúlt években szerencsére komoly szigorítások keletkeztek a felkereséssel kapcsolatban: korábban reggeltől estig hívhatták a szakmabeliek az adósokat, most már ezt csak hetente pár alkalommal tehetik ezt meg.

Az igazgató hozzátette, hogy sem morálisan, sem pedig szakmailag nem célratörő „ajtót rúgni a házra”, a követeléskezelők adatkezelőként járnak el, egyenlegközléssel indítanak, majd jön a felszólítás, és ha minden jól megy, tárgyalásokat kezdeményeznek.

Bár a 90-es években a nyakára jártak az adósnak, most már komoly adatvédelmi törvények alapján dolgozunk, csak a hitelező által hozott anyagból gazdálkodhatunk. De így is sikerül körülbelül az esetek felében megakadályozni a további eljárásokat és az azzal járó vagyonelkobzásokat

– mondta Farkas Gyula.

Azonban a közelmúltban napvilágot látott hírek szerint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnökét korrupciós ügyek miatt letartóztatták, ami komoly károkat okozhat a végrehajtási eljárások hitelességében.

