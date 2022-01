107 milliárd forintért Szijj László cége, a Hódút építheti az M44-es autóút Szentkirálytól Kecskemétig tartó szakaszát.

A Hódút több közbeszerzést is elnyert az utóbbi évben, például az M44 Kondoros és Tiszakürt közötti, 62 kilométeres szakaszát és ők építették meg 145 milliárd forintból. A cég tavaly összesen 11 közpénzes megbízást kapott.

Az, hogy az újabb szakaszra is ők szereztek megbízást, most egy uniós közbeszerzési értesítőből derült ki. A 32,3 kilométeres, 2x2 sávos út kilométerenként 3,3 milliárd forintból készül el és ahhoz a Szentkirály-Lakitelek közti szakaszhoz csatlakozik, amely jelenleg is építés alatt áll. Az M44 Lakitelek és Tiszakürt közti szakaszát nemrég adták át a tiszaugi Tisza-híddal együtt.

A kiírásra a Hódút mellett konzorciumban a DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság, a Subterra – Raab Korlátolt Felelősségű Társaság és a Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a STRABAG Építő Kft. jelentkezett. A munkálatokhoz alvállalkozókat is igénybe vesznek.

Kevésbé ismert tény, hogy a magyarországi útépítő cégek jelentős része a rendszerváltás után külföldi kézbe került (ez alól egyébként pont a hódmezővásárhelyi illetőségű Hódút jelenti a kivételt). Minderről itt írtunk bővebben.

(via Átlátszó)

(Borítókép: Az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt közötti szakasza az átadás napján 2021. december 15-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)