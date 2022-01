Partnerségre lép a a 4iG Nyrt. a düsseldorfi székhelyű Rheinmetall AG-vel, miközben a német cég tulajdoni hányadot is szerez a magyarban – írta sajtóközleményében az előbbi cég.

A cégek tavaly novemberben már kötöttek egy előzetes megállapodást egymással a partnerségről. Most ezt erősítették meg, ezáltal a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG a nemzetközi védelmi iparban és járműgyártásban is meghatározó Rheinmetall kiemelt digitalizációs és informatikai partnerévé válik majd.

A német világcég ezenkívül részvényvásárlással, valamint egy 125 milliárd forint értékű, többlépcsős tőkeemeléssel 25,12 százalékos tulajdont is szerez a 4iG Nyrt.-ben, amivel a magyar informatikai és távközlési cégcsoport legnagyobb nemzetközi befektetője lesz. A részvényeket a Rheinmetall a KZF Vagyonkezelő Kft.-től veszi meg tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében.

A felvásárlásnak azonban két feltétele is van: a 4iG közgyűlése el kell fogadja a a társaság új alapszabályát és felügyelőbizottságát, valamint – a külföldi vállalatoknak a stratégiai ágazatokban való tulajdonszerzésére vonatkozó jogszabály értelmében – a Belügyminisztériumnak is hozzá kell járulnia a Rheinmetall AG tulajdonszerzéséhez.

A közleményben azt is leírták, hogy a tulajdoni hányadban történő változás által Jászai Gellért közvetett tulajdona 56,85 százalékról 50,22 százalékra csökken, vagyis a társaság fölötti befolyása jelentősen nem változik.

„A Rheinmetall-lal kötött megállapodás új távlatokat nyit a 4iG növekedési stratégiájában. A német nagyvállalat stratégiai befektetése, illetve a ma bejelentett intézményi forrásbevonások tovább növelik cégcsoportunk tőkeerejét, szilárd alapot biztosítva további hazai és nemzetközi expanziónkhoz. A partnerséggel emellett új együttműködési lehetőségek nyílnak meg előttünk a Rheinmetall magyarországi és nyugat-európai hálózatával is, melynek köszönhetően néhány éven belül a globális informatikai szolgáltatók közé léphet társaságunk”

– mondta Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a keddi bejelentésről.

Hozzátette:

a tranzakciónak köszönhetően a 4iG rövid időn belül Magyarország mellett a régióban is az egyik meghatározó informatikai és távközlés nagyvállalatává válhat.

Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója mindeközben azt mondta: „részvételünk a 4iG-ben a Rheinmetall digitalizációs stratégiájának szerves részét képezi, amely egyben Magyarország iránti különleges elkötelezettségünk jele is”.

A Rheinmetall AG elnökét egyébként Orbán Viktor is vendégül látta tavaly májusban, a cég akkor a magyar kormánnyal kötött fontos megállapodásokat. A Rheinmetallnak már vannak is érdekeltségei Magyarországon: Zalaegerszegen és Kaposváron is komoly hadiipari gyárak készülnek.