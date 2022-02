Putyin házi oligarchiáira csaptak le a britek

Hétfő este Putyin elismerte a szakadár államokat, kedden az orosz békefenntartók már be is vonultak a térségbe. A britek szinte azonnal reagáltak: elsőként vetettek ki az oroszokra szankciókat. Boris Johnson brit miniszterelnök állítja, „olyan keményen vesszük célba az orosz gazdasági érdekeltségeket, amilyen keményen csak tudjuk”.

Johnson kedden kora reggel, egy rendkívüli ülést követően a képviselőknek tett nyilatkozatában jelentette be az orosz magánszemélyek és bankok elleni szankciókat: az Egyesült Királyság három politikai kapcsolatokkal rendelkező orosz üzletember és öt orosz bank ellen vezetett be büntetőintézkedéseket válaszul arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csapatokat vezényelt Kelet-Ukrajnába. A BBC beszámolója szerint emellett a brit cégeknek is tilos lesz a szakadár területekkel bármilyen gazdasági kapcsolatot fenntartaniuk.

A szankciók része az üzletemberek brit vagyonának befagyasztása és utazásaik korlátozása. Az Egyesült Királyság által most sújtott személyek mindegyikét már korábban is büntette az Egyesült Államok.

Ez lesz a valaha volt legkeményebb szankciócsomag Oroszországgal szemben

– mondta Liz Truss, az Egyesült Királyság külügyminisztere. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre igyekezett minimalizálni ezek jelentőségét, és úgy nyilatkozott, hogy „már most mindenfélével fenyegetnek minket”, és ehhez „mi már hozzászoktunk”.

Bankok és személyek a célpontok között

A három oligarcha, akiket érintenek a szankciók, Gennagyij Timcsenko orosz üzletember, valamint Igor és Borisz Rotenberg. Mindhárman szoros kapcsolatokat ápolnak Putyinnal, ezért váltak a büntetőintézkedések célpontjává.

Az elmúlt években az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) riportjai alaposan megvizsgálták a Putyinhoz közel álló befolyásos embereket, ezek között Timcsenko és Rotenbergék offshore-vagyonát.

Most, kedden az Egyesült Királyság hatóságai a kivizsgálást követően befagyasztották a vagyonukat és beszüntették a velük való üzletelés lehetőségét a britek számára.

Putyin szövetségese, Gennagyij Timcsenko milliárdos jégkorongrajongó, aki Volga nevű befektetési csoportján keresztül széles körű üzleti érdekeltségekkel rendelkezik az energetikában, a közlekedésben és az építőiparban. Timcsenkót már többször is kapcsolatba hozták azzal, hogy jó kapcsolatokat ápol ukrajnai destabilizációs erőkkel.

A most szankcionált Igor Rotenberg is szoros gazdasági kapcsolatot ápol Putyin elnökkel, ő a Gazprom Drilling vállalat többségi részvényese. Igor nagybátyja, Borisz Rotenberg is célkeresztbe került, aki a társtulajdonosa az SGM-csoportnak, amely Oroszország legnagyobb gázvezeték- és áramvezeték-építő vállalata.

Az ICIJ 2020-as vizsgálata megállapította, hogy miután Borisz Rotenberg és testvére, Arkagyij Rotenberg 2014-ben szankciókat kapott az Egyesült Államoktól – válaszul Oroszország krími inváziójára –, jelentős vagyont utaltak át fiuknak, akiket később szintén korlátozó intézkedésekkel sújtottak.

Az Egyesült Királyság hatóságai kedden arra kérték pénzügyi szakembereiket, hogy „ellenőrizzék, hogy vezetnek-e számlát, illetve tartanak-e fenn pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a személyek számára”. Ha igen, fagyasszák be a megnevezett személyek vagyonát, szüntessék be a velük való üzletkötést, és ezeket jelentsék a hatóságoknak.

A szankciók által érintett bankok között olyanokat találunk, mint például a magántulajdonban lévő Rosszija, amely egy televíziós társaságban is részesedéssel rendelkezik. De a listán szerepel a Black Sea Bank, egy krími pénzintézet, amelyet 2014-ben hoztak létre, miután Oroszország annektálta a régiót. Tiltólistára került a General Bank, egy szintén a Krímben működő pénzintézet, és a Promsvyazbank, egy orosz állami tulajdonú bank, amely a brit kormány szerint az orosz hadseregnek nyújt finanszírozást.

Beszüntetik az aranyvízumokat

Aranyvízumnak nevezték azt az Egyesült Királyságban, amellyel lehetővé tették a rendkívül gazdagoknak, hogy gyorsan vízumot kapjanak maguk és családjuk számára. A programot 1994-ben hozták létre, és 2008-ban indították újra legutóbbi formájában. Ehhez a vízumhoz legalább kétmillió fontot (mintegy 855 millió forintot) kellett befektetni az Egyesült Királyságban. Ezt követően szabadon dolgozhattak, mozoghattak, üzletelhettek és tanulhattak az Egyesült Királyságban.

Más vízumkategóriákkal ellentétben a személyeknek így nem kellett minimális időt az Egyesült Királyságban tölteniük ahhoz, hogy megőrizzék státuszukat, bár két év távollét után megszűnt a jogállásuk.

A vízumot korlátlan ideig meg lehetett hosszabbítani azzal a feltétellel, hogy az igénybe vevők a befektetéseiket megtartják az országban. A legtöbb aranyvízummal rendelkező személy Oroszországból és Kínából származik.

Priti Patel belügyminiszter a múlt héten a Sky News szerint bejelentette, hogy mostantól nem fogad be új kérelmeket az aranyvízumrendszer keretében. A belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy „a rendszert folyamatosan felülvizsgáltuk, és néhány esetben biztonsági aggályok merültek fel”.

Elmondása szerint az aranyvízummal rendelkező emberek törvénytelenül szerezték vagyonukat, és több esetben is korrupcióval kapcsolatos ügyekbe keveredtek. Így úgy döntöttek, hogy megszüntetik ezt a lehetőséget a szupergazdagok számára.

(Borítókép: Boris Johnson 2022. február 23-án. Fotó: Henry Nicholls / Reuters)