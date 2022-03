Beszakadt a forint: 380 közelében az euró - frissült

Kedd kora délutánra beszakadt a forint árfolyama az euróval szemben: 14.13 körül valamivel 379,7 felett is járt az árfolyam, ami új történelmi mélypont.

Az orosz–ukrán konfliktus eszkalálódása óta folyamatosan gyengül a magyar fizetőeszköz: szűk egy hónapja, sőt még egy hete is 355 forintot ért egy euró. Egy hét alatt több mint hat százalékot gyengült az árfolyam.

A forint legutóbb hétfőn ért el történelmi mélypontot, egy nappal ezelőtt 372 fölé gyengült az euróval szemben, azonban az igazi mélyrepülés kedd dél körül kezdődött.

A dollárral szemben is történelmi mélypont közelében áll a forint: az orosz események és a bizonytalanság hatására kedd 14 óra után a dollár árfolyama már 340 forint felett tartózkodik. Utoljára 2020 márciusában volt a mostanihoz hasonló magasságban. Mindeközben a svájci frank árfolyama 370 forintra ugrott.

Ahogy azt hétfői cikkünkben összeszedtük, a kamatemelési ciklus kezdetétől, 2021 júniusától a forint árfolyama a jegybanki kamatemelések ellenére a 350-es szint környékéről 370-es szint fölé gyengült. Ennek oka részben abban keresendő, hogy

az utóbbi egy év alatt jelentősen emelkedő infláció alaposan gyengítette a forintot,

másrészt a nemzetközi hangulat sem tett jót a magyar fizetőeszköznek, hiszen a forintot mint feltörekvő piaci devizát nem kezelik kesztyűs kézzel a devizapiacon, amikor a világban bizonytalansági tényezők uralkodnak.

Az előző hónapok pedig másról sem szóltak, mint a bizonytalanságról: háborús konfliktus, világszerte magas inflációs adatok, külföldi kamatemelési várakozások borzolták a befektetők kedélyét.

Árfolyamhatások és inflációs kockázatok

A 380 forintos euróárfolyamnak elhanyagolható a reálgazdasági hatása, ennél sokkal jelentősebb problémát okozhat a hazai vállalkozásoknak a nemzetközi ellátási láncok megszakadása, amint azt akár a Volkswagen, akár a Skoda alkatrészhiány miatti gyárleállításai is jelzik – mondta az Index érdeklődésére Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Ez ugyanis előbb utóbb elérheti a magyar autóipart is, ahogyan gond lehet a feldolgozóipar ukrán, orosz kitettsége is.

Az árfolyam elszállásának inflációs hatása lehet, azonban mivel nem a forinttal van probléma, hanem ez egy háborúra adott nemzetközi tőkemenekülési reakció hatásaként jelentkezik, ezért elhamarkodott reakció lenne a jegybank részéről, ha drasztikus mértékben emelné csütörtökön az irányadó egyhetes betéti kamatot.

Itt ugyanis mérlegelni kell a reálgazdaságra vonatkozó hatásokat is, mivel a hirtelen megugró kamat gúzsba köthetné a növekedést, miközben újabb piaci pánikhullámok a kamatemelés ellenére is tovább gyengíthetnék a forintot. Rendkívül nehéz helyzetben van tehát a Magyar Nemzeti Bank ebben a nagyon gyorsan változó pénzpiaci környezetben

– mondta Virovácz Péter. Úgy vélte, hogy mivel a rendszeresen exportáló vagy importáló cégek pénzügyi kultúrája sokat fejlődött az elmúlt években, ezért vélhetően a legtöbben fedezeti ügyletekkel védik magukat a kockázatok ellen, ezért nem számít komolyabb csődhullámra az árfolyam gyengülés miatt. Paradox módon egyébként a komolyabb devizabevételekkel rendelkező cégek számára még jól is jöhet az árfolyamugrás, feltéve, ha a szabad pénzeszközeiket forintra váltották. Szerinte ez is közrejátszhatott abban, hogy a masszív tőzsdei eladási hullám ellenére meglehetősen sokáig nem törte át az árfolyam a 372-nél meglévő gátat.

Nyugatja a piacokat a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank kész bármelyik pillanatban interveniálni, azaz beavatkozni a forint érdekében, minden eszközzel – erősítette meg az MNB a Reutersnak. A jegybank közölte azt is, hogy figyelik a helyzetet, de úgy értékelik, hogy a piaci mozgásokat nem a gazdaság valós helyzete okozza. A Portfolio szerint a jegybanki bejelentésre 376-ig jött vissza a jegyzés az euróval szemben. háromnegyed négykor egy százalékos gyengülésben volt a tegnapi záráshoz képest.

Zuhan a tőzsde is

A BÉT részvényindexe, a BUX is erős mínuszban állt kora délután: 14.35 körül több mint öt százakkal volt lejjebb az index, mint a hétfői záróárfolyam.

A vezető részvények közül az OTP 8,9, a Mol 3,5, a Richter 3,3, míg a Telekom 2,4 százalékos mínuszban állt kevéssel 14.30 előtt.

