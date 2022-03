Több ezer vállalkozás pénze ragadhatott benn a Sberbankban

A Sberbank váratlan végelszámolása – amint az ügy hátteréről ebben a cikkben az MNB tájékoztatása alapján az Index is beszámolt – számos ügyfelet hoz nehéz helyzetbe, akik közül többen a fiókok előtt próbáltak tájékozódni arról, hogy a két napra elrendelt bankszünnap után hogyan juthatnak a pénzükhöz. Miután az Egységes Szanálási Hatóság csak késő este jelezte, hogy megtiltja a Sberbank Europe AG működését, ezért az éjjel rohamtempóban állították fel a jegybank, illetve az Országos Betétbiztosítási Alap megerősített call-centeres ügyfélszolgálatát annak érdekében, hogy az ügyfeleket tájékoztathassák a kártalanítás menetéről – értesült a jegybanktól az Index.

A kártalanítás megkezdéséhez az szükséges, hogy a Pénzügyminisztérium is jóváhagyja a Pénzügyi Stabilitási Tanács határozatát arról, hogy visszavonják a bank működési engedélyét. Ezt követően a Sberbank átadja az OBA számára a számla- és ügyféladatokat, ami alapján az OBA automatikusan megkezdi a betétesek kártalanítását.

Értesüléseink szerint néhány tízezer ügyfelet érint a pénzintézet végelszámolása, ebből az Opten adatai szerint mintegy 16 ezer vállalkozás, utóbbiak közül mintegy 6 ezernek csak ennél a banknál van számlája.

Ahhoz, hogy az ügyfelek a hozzájussanak a pénzükhöz, vagy arra van szükség, hogy

ha van más banknál számlája, akkor az OBA honlapján elérhető, kitöltött számlaszám-bejelentő formanyomtatvány kitöltését követően ezt az OBÁ-hoz benyújtsák, és így jelentkezzenek a pénzükért. Ha nincs másik banknál számlaszám, akkor lesznek olyan kifizető bankok, amelyeknél egy megfelelő igazolást követően számlaszámot lehet nyitni, és ide fog utalni az OBA. a postai kézbesítést kérjék, de erre csak a kisebb összegű kifizetések esetében van lehetőség.

Az MNB tájékoztatása szerint az átlagos ügyfélbetét összeg a 100 ezer eurós betétesvédelmi limit alatt van, ezért ezeknél a teljes összeg megtérülésével számolhatnak az érintettek, a hivatalos kártalanítási eljárás megindulását követően 10 napon belül. Úgy vélték, hogy az átlagos mikro- és kisvállalkozások számlaforgalma is belefér ebbe a limitbe.

A kártérítési határ feletti követelések esetében ezek összegzését követően a végelszámolási eljárás során, annak szabályai szerint kártalanítják majd az ügyfeleket – tette egyértelművé az MNB. Azt már a kedd esti közleményben egyértelművé tette a jegybank, hogy a hiteltörlesztéseket folytatni kell majd, de már a végelszámolással megbízott a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-nek.

Ugyanakkor azt több ügyfél is sérelmezi, hogy miért úgy állapították meg az elmúlt két napra vonatkozó bankszünnap szabályait, hogy a számlákra érkező jóváírásokat befogadják, mivel ezek az összegek most bennragadtak. Akad olyan vállalkozás, amelyik bőven a 100 ezer eurós határ feletti összeghez nem jut hozzá, lévén valamennyi megtakarítását itt tartotta – számolt be róla a 24.hu.

(Borítókép: A Sberbank Magyarország egyik budapesti bankfiókja 2022. február 28-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)