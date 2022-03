A magyar Audi elismerte, hogy bajba kerülhetnek a háború miatt

Szerdán már írtunk arról, hogy a magyar és az európai autógyártók egyaránt megérezhetik az úgynevezett kábelkorbácsok hiányát, amelyek jelentős részét Ukrajnában gyártják.

Azóta csütörtökön megtartották a cég éves sajtótájékoztatóját, amelyen elismerték, hogy valóban bizonytalan a helyzet, és emiatt át kell szervezni a gyártási programjukat. Alfons Dintner, az Audi Hungaria ügyvezető igazgatója azt mondta: egyelőre minden vevőjüket ki tudják szolgálni, de nem sokkal később azt is közölte, hogy hány beszállítójuk is van most a háborús térségben:

Nyolcvan.

Az ügyvezető ezzel összefüggésben elismerte, hogy a vállalat „aggódik” az ukrajnai háború és elsősorban a kábelkorbácsok hiánya miatt. Kifejtette, hogy a motorgyártásnál már most változtatniuk kellett a műszakokon. Lesznek olyan műszakok, amikor a munkavállalók nem tudnak majd dolgozni.

Alfons Dintner ezután azzal folytatta: „Van előrejelzés arra vonatkozóan, hogy a járműgyártás terén is kritikus időszak következhet, ugyanakkor a legfrissebb előrejelzések derűlátók is lehetnek”. Hozzátette, hogy a gyártás területén „sok lehetőség” van a kezükben.

A foglalkoztatottak esetében is több reagálási eszköz áll rendelkezésre: állásidő, munkaidőkeret és egyéb szabályok, amelyeket a szakszervezettel megvitattak

– fejtette ki az Audi ügyvezetője, majd hozzátette azt is, hogy még csak év eleje van, így „jó esély van arra is, hogy év végére sok mindent bepótolnak”, amennyiben beüt a krach. Alfons Dintner emellett azt is elmondta, hogy az Oroszországba irányuló exportot is leállították (ez a győri gyárban csak viszonylag kis volumenű volt).

Az Audi Hungaria Zrt. vezetője közölte: a cég 3 százalékkal kevesebb motort gyártott, de több mint 10 százalékkal több autót készített, mint egy évvel korábban. Tavaly 1 620 767 motort gyártottak Győrben, 40 832 darabbal kevesebbet, mint 2020-ban, ugyanakkor 171 015 autót készítettek, 15 858 darabbal többet, mint az előző évben. Tavaly év végén 11 983 embert foglalkoztattak, 243-mal kevesebbet, mint 2020 végén.

A már említett kábelkorbácsok mellett egyébként más dolgokból is hiány van az ukrajnai háború miatt, például koromból – ez a gumiiparnak jelenthet komoly gondot.